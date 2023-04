Le secret de Janssen, le Great Old en Europe, le Standard et Bruges heureux : ce qu’il faut retenir de la victoire de l’Antwerp en finale de Coupe

Janssen et les penaltys : célébration garantie

Les Unionistes se rappelleront que Vincent Janssen leur avait redonné un peu espoir lors de la séance de tirs au but en demi-finale. Le Néerlandais avait manqué sa tentative. Plutôt curieux, puisque quand l’ancien international oranje s’avance des onze mètres en plein match (et non lors d’une séance de tirs de but), il ne rate quasiment jamais : 29 réussis sur 30. Son seul loupé ? Dans le championnat mexicain avec Monterrey. Pour le reste, le buteur fétiche de Mark van Bommel n’a jamais tremblé pour ouvrir le score.

Malgré l’enjeu, il a fait preuve de sang-froid face à Gaetan Coucke. À deux reprises même, puisque le gardien malinois a, le temps d’un instant, oublié que le règlement ne lui permettait plus de taper des mains sur la transversale. Pas de quoi déconcentrer le spécialiste Janssen qui, interrogé sur son impressionnante réussite sur penalty en février, n’a pas voulu révéler son secret.

À lire aussi

Une histoire de premières et de… dernière

L’Antwerp a remporté la quatrième Coupe de Belgique de son histoire. La deuxième de l’ère Paul Gheysens, après celle soulevée en 2020 (victoire 0-1 contre le Club Bruges grâce à Refaelov). Pour Calvin Stengs et Mark van Bommel par exemple, le sacre constitue le premier trophée de leur carrière respective, le premier en tant que joueur, le second en tant que coach. Une autre chose est certaine : Faris Haroun, absent de la feuille de match, pourra aussi se vanter d’avoir terminé sa carrière de joueur avec un trophée. Symbolique.

Par ailleurs, Toby Alderweireld a fait honneur à son fameux tatouage de la cathédrale d’Anvers : le capitaine a guidé son club et sa ville vers un succès majeur pour la première fois de sa carrière. Une sensation plus que particulière sans doute.

Que le malheureux Steven Defour ne connaîtra donc pas encore. Le coach malinois rêvait de faire de même avec “son” KaVé. Ce ne sera pas pour cette année. Place au calme et au repos derrière les casernes : les Sang et Or n’ont plus de matchs officiels avant la saison prochaine.

Le Standard, le Club Bruges, La Gantoise et compagnie se frottent les mains

Un sacre de Malines n’aurait arrangé personne parmi toutes les équipes qui ont terminé dans le top 8 en championnat. Il aurait signifié que le vainqueur des Europe playoffs et le quatrième des Champions playoffs doivent disputer un match de barrage (le 10 ou 11 juin). Grâce à la performance du Great Old, tous les membres du top 4 et le vainqueur des Europe playoffs sont assurés de disputer (au moins) un tour préliminaire en Coupe d’Europe.

L’Antwerp, de son côté, est qualifié pour les barrages d’Europa League. En cas de défaite, il pourra se consoler avec une place en poules de Conference League. La donne sera encore différente si l’équipe de van Bommel termine à une des deux premières places en Pro League (dans ce cas, le troisième héritera de ce ticket).

Cette saison, la scène continentale avait cruellement manqué au Bosuil. Le Great Old s’était fait éliminer par Istanbul Basaksehir aux tours préliminaires de la Conference League.

À lire aussi

La course au titre sans pression ?

La KaVé n’a pas spécialement poussé très fort pour revenir. Mais, dans le camp de l’Antwerp, la pression n’est véritablement redescendue que quand Michel-Ange Balikwisha (qui avait vu Arbnor Muja lui être préféré dans le onze de base) a doublé la mise et assuré la fête. Moment où Domenico Tedesco et Frankie Vercauteren ont décidé de quitter le stade.

La question est maintenant de savoir dans quel état d’esprit les Anversois aborderont les Champions playoffs. Après tout, un trophée et un beau ticket européen sont déjà dans la poche. De quoi libérer les hommes de van Bommel en championnat ? Ils ne sont qu’à deux points de leurs prochains adversaires, l’Union SG (qu’ils affronteront déjà ce mercredi donc), et de Genk (avant le match du Racing contre le Club Bruges)… Tout est possible.

Le technique :

Malines : Coucke ; Wouters, Bates (84e Agyei), Vanlerberghe ; Walsh, Schoofs, Lavalée (46e Da Cruz), Hairemans, Van Hoorenbeeck (63e Bolingoli) ; Storm, Mrabti (75e Ngoy).

Antwerp : Butez ; De Laet, Alderweireld, Pacho (69e Van Den Bosch), Bataille (69e Avila) ; Kerk (86e Scott), Stengs, Ekkelenkamp (69e Keita), Vermeeren, Muja ; Janssen (73e Balikwisha).

Arbitre : M. Lardot.

Avertissements : Bataille, Alderweireld, Lavalée, De Laet, Balikwisha.

Les buts : 35e sur pen. Janssen (0-1), 81e Balikwisha (0-2).