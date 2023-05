La touche de classe et les louanges de Toby Alderweireld après la finale de Coupe de Belgique : “Le meilleur groupe que j’ai connu”

À lire aussi

Quand les six joueurs de l’Antwerp ont fini par s’installer devant la presse, les deux placés au centre étaient tout logiquement Toby Alderweireld et Faris Haroun, quelque peu cachés par le trophée. Encerclés par Jurgen Ekkelenkamp, Arthur Vermeeren, Ritchie De Laet et Michel-Ange Balikwisha, les anciens Diables sont les leaders naturels du groupe.

Lorsque le défenseur est arrivé au Great Old cet été, il a hérité du brassard du milieu, proie de nombreux soucis physiques cette année. “Depuis le début de la saison, c’est Toby qui le porte, commence Haroun. Mais dès son arrivée, il est venu me trouver pour me dire qu’on le (le capitanat) ferait à deux.”

Une petite touche de classe, symbolisée par ce cliché qui les représente en train de soulever la Coupe de Belgique à deux. “C’est vraiment beau de finir de cette manière, a raconté Haroun, à qui il ne reste que six matchs de Champions playoffs avant d’officiellement raccrocher ses crampons.

Bien qu’il n’ait pas encore révélé dans quelle fonction, il sera encore au club l’an prochain. Aux côtés d’Alderweireld, donc, pour qui le succès est d’autant plus savoureux. “C’est fantastique”, a tout simplement répondu l’Anversois pur souche, juste avant que Vincent Janssen et compagnie ne viennent interrompre la conférence de presse pour asperger leur coéquipier de champagne. “C’est facile de dire que je suis venu ici pour jouer des trophées. C’est désormais chose faite. Je le dis avec la main sur le cœur : ce groupe est le meilleur avec lequel j’ai joué. C’est un super sentiment de soulever un trophée avec eux. Un rêve qui devient réalité.”

Des compliments qui font d’autant plus plaisir venant d’un joueur qui a porté les couleurs de l’Ajax, de l’Atlético Madrid ou encore de Tottenham. Sans compter qu’il a collectionné 127 capes avec les Diables, disputer deux finales de Ligue des champions… Mais il ne vaut mieux pas citer tout son palmarès devant ses coéquipiers, au risque de les voir le chambrer. “Ah bravo Toby”, ont-ils tous lancé, en applaudissant et en rigolant.

