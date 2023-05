Bien en place et compact, le Standard a fait le match qu’il fallait pour ne pas perdre. Le Cercle est une équipe qui attend que tu t’exposes trop. On connaît leur jeu : pressing, deuxième ballon, phases arrêtées… Les Rouches étaient concentrés et studieux dans un contexte hostile. Sans Zinckernagel, Alzate et Balikwisha qui sort sur blessure. Deila a joué avec deux attaquants, Emond et Ohio. En plus, les Liégeois avaient malgré tout la supériorité numérique au milieu. Ils ont bien basculé de flanc à flanc pour profiter d’une lacune du Cercle, qui laisse tomber l’autre côté. Seul problème : il aurait fallu capitaliser davantage.

2. Ça aurait été dommage pour le Standard que tout s’écroule sur un truc si anodin

La faute de Canak sur Siquet mérite clairement un penalty. Le latéral du Cercle a les deux pieds décollés (ce que je n’avais pas vu au départ). Canak le regarde lui et pas le ballon. C’était une erreur de jeunesse sans conséquence. Mais je suis sûr que le staff du Standard lui a touché quelques mots par après. Canak l’a échappé belle. Ça aurait été dommage pour le Standard que tout s’écroule sur un truc si anodin. Finalement, selon moi, c’est un bon point. Le Standard recevra les Buffalos dans de bonnes conditions, puis les Campinois par après. Deux matchs à domicile, si tu les gagnes…

3. Lang à 80 % responsable sur l’égalisation

Le Club a joué de manière très audacieuse au début. Mata et Meijer ont énormément apporté sur les ailes. J’ai rarement vu Paintsil et Trésor être si effacés. Vanaken ouvre le score et tu sens que Genk n’est pas dans le match. L’égalisation tombe à un moment improbable, sans que le Racing ne soit dans un temps fort. Ça change tout. Lang est à 80 % responsable sur cette phase : il ne suit pas Munoz jusqu’au bout. Or, Meijer pense qu’il va effectivement le faire. Dans cette situation, soit tu dis à Meijer de le prendre, soit tu le suis jusqu’au bout…

4. Vu le contexte, le Club a pris beaucoup de risques

Genk a changé sa manière de presser après la pause. L’équipe de Vrancken a commencé à gagner plus de duels. Mais le deuxième but tombe aussi à un moment improbable. Onyedika et Mata discutent et sont trop distraits. Si le premier but tombe en raison d’un manque de communication, le deuxième tombe en raison d’un surplus de communication… Vu l’écart au classement et la qualification miraculeuse de Bruges, De Mil s’est dit qu’il allait jouer la gagne. Les centraux ont été exposés. Spileers a été très bon (Mechele aussi). Il a la tête sur les épaules et a parfaitement mené sa mission dans des conditions difficiles. Si le Club est à pareille hauteur ou plus proche de Genk au classement, jamais De Mil ne prend autant de risques et joue aussi haut.