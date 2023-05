La Coupe c’est (déjà) du passé, maintenant l’ambition du doublé à l’Antwerp : “Curieux de voir si nous pouvons réussir”

La fête a été courte et intense à Anvers, mais un premier trophée est déjà dans la poche, grâce aux réalisations de Vincent Janssen et de Michel-Ange Balikwisha. Un billet européen aussi : une belle qualification pour les barrages de l’Europa League et, au pire, les poules de Conference League (NdlR : la donne peut encore changer si les Anversois terminent parmi les deux premiers en Champions playoffs).

Une aubaine et un soulagement à la fois pour l’Antwerp à qui la scène continentale a cruellement manqué cette année, après cette élimination aux tours préliminaires de la Conference League contre Istanbul Basaksehir. “Si nous allons nous laisser aller et un peu boire ce soir ? Vous en pensez quoi les gars ?, a lancé Mark van Bommel en jetant un œil à tout son staff, assis tout à l’arrière de la salle où le coach donnait sa conférence de presse dimanche, après le succès. Nous allons peut-être en boire un ou deux. Les joueurs ? Ils peuvent faire ce qu’ils veulent ce (dimanche) soir. Mais ils sont suffisamment professionnels…”

Le groupe a faim et “veut plus”

Et, surtout, ses troupes ont déjà leur regard tourné vers les Champions playoffs. À l’image du capitaine. “Ce sacre nous donne envie de plus évidemment, a avoué Toby Alderweireld, anversois pur et dur. Je pense que nous pouvons amener cet optimisme et cette confiance en playoffs, surfer sur cette vague. À partir de ce lundi, le focus sera sur l’Union SG.”

Ritchie De Laet a chanté le même refrain à ses côtés. “Il ne faut pas que nous célébrions jusque trop tard, a expliqué le défenseur. Nous abordons cette dernière partie de saison pleins de confiance. La Coupe nous enlève de la pression et nous voulons plus.”

C'est la quatrième Coupe de l'histoire de l'Antwerp, la deuxième de l'ère Gheysens. ©BELGA

”Nous voulons plus que la troisième ou la quatrième place, a, quant à lui, annoncé Vincent Janssen, auteur du but d’ouverture, sur penalty. Je n’ai encore jamais gagné le doublé, donc je suis curieux de voir si nous pouvons réussir.”

Le défi est de taille évidemment : le dernier doublé chez nous date de… 1996 quand le Club Bruges d’Hugo Broos a réussi l’exploit. Les Anversois ont les cartes en main. Et leur destin aussi théoriquement. Le duel face à l’Union SG sera naturellement déterminant et révélateur sur les réelles chances du Great Old. “En playoffs, ça va se taper, a dit Michel-Ange Balikwisha, qui a fini le travail contre le KaVé en fin de rencontre. Ils donneront lieu à de beaux combats. Quant au match contre l’Union, nous devons être prêts. En tout cas, la Coupe nous donne un vrai boost.”

Le Club Bruges de Broos est le dernier à avoir réussi le doublé, en 1996.

Les hommes de van Bommel ont les armes. “Ils sont matures, adultes et savent tous très bien ce qu’ils doivent faire", a analysé le malheureux Geoffrey Hairemans après la défaite de Malines dimanche. L’ancien chouchou du Bosuil avait justement révélé que “l’Antwerp pouvait être champion”, il y a quelques jours. “Je participerais même à la fête. L’idéal serait que nous (Malines) prenions la Coupe et, eux, le titre.”

L’Antwerp pourrait se retrouver en tête dès dimanche

Et puis, le matricule 1 aborde cette phase décisive tout en sachant qu’il sait faire mal à Genk et à l’Union SG. Les deux premiers au classement ont été des victimes sur le parcours de l’Antwerp en Coupe. Surtout, le leader limbourgeois n’a pas oublié l’humiliation à la Cegeka Arena, quand le Great Old est venu l’emporter 0-3 sans montrer aucune pitié. Tout peut aller très vite : s’il fait tomber la bande à Geraerts ce mercredi, il recevra le Racing ce dimanche avec l’opportunité de prendre la tête du championnat. Et comme l’a si bien dit Steven Defour en après-match : “Revenir sur les Anversois, quand ils mènent, c'est très difficile.”

L’entraîneur de Malines faisait peut-être référence à la physionomie d’un match. Mais son affirmation est probablement tout aussi vraie à plus grande échelle. Après tout, l’Antwerp peut se vanter d’avoir la meilleure défense du championnat. Les chiffres sont éloquents : Jean Butez a gardé ses filets inviolés à 19 reprises en 34 matchs de Pro League. Comprenez que plus d’une fois sur deux, le dernier rempart français est infranchissable. À titre de comparaison, parmi les dix plus grands championnats d’Europe, seul Marc-André ter Stegen fait mieux avec Barcelone (24 clean sheets). “Une attaque vous gagne des matchs, la défense vous gagne des titres”, avait célèbrement dit Sir Alex Ferguson. Prometteur, en tout cas.

guillement "Contrairement à la Coupe, le titre n'est pas un must."

Depuis le début de la campagne, le gardien ne s’est retourné que 26 fois, soit 50 % de moins que n’importe quelle autre équipe de l’élite. “Comment l’expliquer ? Nous savons tout simplement ce que nous devons faire, a justifié Jurgen Ekkelenkamp, qui a obtenu le penalty qui a permis à son compatriote de mettre les siens aux commandes. Il faut remercier Jean et la défense.”

Probablement van Bommel aussi qui s’est dit “fier de ses joueurs et de la solidité défensive du collectif”. L’entraîneur néerlandais a mis sur pied une structure bien organisée, cohérente, équilibrée et il a parsemé le tout avec de la jeunesse. À l’image d’Arthur Vermeeren par exemple, mais aussi de Zeno Van Den Bosch, qu’il n’a pas hésité à faire monter au jeu dimanche lors de la finale, ou de Kobe Corbanie, qui avait fait preuve de sang-froid lors de la séance de tirs au but en demi-finale contre l’Union.

L’ancien médian du Bayern, du Barça ou du PSV a remporté son premier titre en tant que coach. “Et ce n’est que ma deuxième saison complète, a-t-il tenu à ajouter. "Si tu gagnes la Coupe, c’est toujours une bonne chose, mais ce n’est pas une garantie que tu vas bien jouer mercredi (contre l’Union) ou dimanche (contre Genk).”

Gheysens a déjà injecté plus de 150 millions € dans le capital du club depuis son arrivée. ©Xavier Piron

Gheysens “ne pense pas au titre”

Cette Coupe est la deuxième de l’ère Gheysens, après celle de 2020 (remportée dans un Heysel vide durant le confinement, grâce à un but de Lior Refaelov, contre le Club Bruges). Le président a débarqué en grande pompe en 2017 au Bosuil. Depuis, le magnat de l’immobilier a déjà procédé à plusieurs hausses de capital, pour un total de plus 150 millions €.

Gheysens a posé les fondations pour faire de l’Antwerp un club du top en Belgique et le but est désormais que le matricule 1 devienne moins dépendant de la fortune de son président. Raison pour laquelle des efforts ont été fournis dans le recrutement, qui doit permettre de réaliser des plus-values, et dans le centre de formation.

L'Antwerp a déjà humilié Genk cette saison et connait la recette pour battre l'Union.

Pour véritablement accéder au “top”, encore faut-il garnir l’armoire d’un titre. “Moi, je n’y pense pas, a déclaré Gheysens dimanche. Mais l’équipe y pense bien et, pour moi, c’est ça le plus important. Je profite de l’organisation que nous avons mise en place. Des personnes magnifiques dirigent notre club actuellement. Marc Overmars (le directeur technique) et Mark van Bommel sont des grands professionnels. Notre maison est solide, ce sont ces hommes qui pourront dessiner l’avenir de l’Antwerp.”

Sans oublier le rôle de Sven Jaecques. “Dans notre position, ce serait une erreur de ne pas montrer de l’ambition, a dit le CEO, interrogé à propos du doublé par Sporza. Reste que le titre, contrairement à la Coupe, n’est pas un must, même si nous le voudrions vraiment.”