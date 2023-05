Charleroi : Damien Ovart pressenti pour succéder à Alain Decuyper à l’école des jeunes

À lire aussi

Damien Ovart, ancien joueur et entraîneur au niveau amateur (Jodoigne, Mont-Saint-André…), cochait beaucoup de cases de l’appel à candidatures lancé il y a quelques mois déjà par le Sporting. Après avoir rencontré plusieurs postulants dont Nicolas Frutos – qui a finalement rejoint la RAAL – Alain Decuyper et la direction se sont arrêtés sur ce profil passionné, plus jeune mais pourtant doté d’une certaine expérience.

Actuellement en poste à l’ACFF (Association des clubs francophones de football), Damien Ovart est notamment responsable des formations des entraîneurs pour le brevet C et B, ainsi que le référant pour la formation d’analyste vidéo.

S’il signe bel et bien à Charleroi dans les prochaines semaines, il devrait œuvrer dans la continuité du bon travail réalisé par Decuyper depuis huit ans, et y apporter un regard sans doute un peu plus moderne.