À l’Antwerp Toby Alderweireld a déjà remboursé son salaire de 2,5 millions

Sur papier, il n’est pas si surprenant que l’Antwerp soit le leader de la Jupiler Pro League. Aussi bien Vincent Janssen que Toby Alderweireld ont les plus gros salaires de D1. Le Néerlandais touche 2,5 millions € net par an, l’ex-Diable rouge palpe même un peu plus. Le premier a même pu se permettre de rater un penalty, alors qu’il en avait marqué 29 sur 30 dans sa carrière. Un quart d’heure après son loupé, Toby lui a montré le bon exemple. L’homme qui n’avait jamais pu en tirer à l’Ajax ni à Tottenham, a déposé le ballon dans le petit filet de Maarten Vandevoordt, qui avait pourtant reçu de bons conseils de son entraîneur des gardiens Guy Martens.

En faisant monter Stengs, Van Bommel a gagné le match.

Le penalty de Toby a sauvé la première mi-temps de l’Antwerp, qui avait du mal à se créer de réelles occasions. Niveau agressivité et intensité, l’équipe de van Bommel était au rendez-vous, mais la créativité lui manquait dans son dernier geste. Quand McKenzie a inscrit le 0-1 – une fois de plus sur un coup de coin de Tresor –, les Limbourgeois semblaient avoir fait un pas important vers leur cinquième titre.

Les Genkois n'ont pas pu se maîtriser en fin de match. ©JDM

Le penalty d’Alderweireld a fait basculer le match, et la montée au jeu de Stengs a fait le reste. Quand Mark van Bommel a signé à l’Antwerp, on s’est dit que ce serait le énième entraîneur étranger qui ferait long feu en Belgique. Aussi bien au PSV qu’à Wolfsbourg, il n’avait pas vraiment réussi. Il est en train de faire de l’excellent boulot à Deurne. Stengs a amené du danger et de l’imprévisible dans les attaques. Dix minutes de folies ont suffi pour faire paniquer Sadick après un bon pressing de Balikwisha, auteur d’un but qui peut valoir de l’or au décompte final. Stengs a failli mettre Genk K.-O. après une formidable action individuelle en fin de match, lors de laquelle les Genkois n’ont pas pu maîtriser leurs émotions. Les cartes rouges d’Aziz et surtout Tresor pourraient faire aussi mal que la défaite de ce dimanche, alors que Genk se déplace à l’Union dimanche.

L’Antwerp se rapproche de son premier titre en 66 ans, mais rien n’est fait dans ces Champions playoffs qui pourraient être passionnants jusqu’à la dernière journée.