Jean Butez, le roi de la clean sheet : “S’il jouait en Ligue 1, on parlerait de lui en équipe de France”

À bientôt 28 ans, le 8 juin prochain, le Français collecte les clean sheets. À 27 reprises sur 47 rencontres toutes compétitions confondues, il a gardé ses filets inviolés, soit autant que Marc-André ter Stegen qui a disputé 45 parties. À la veille d’un choc qui constituera un tournant dans ces playoffs quel que soit le résultat, voici comment Jean Butez est devenu le meilleur gardien du championnat.

Des décisions réfléchies qui l’ont rendu meilleur

Ce n’est pas une surprise de voir le Lillois performer. Il est devenu l’un des visages connu de notre compétition par sa régularité durant ses six saisons en Belgique. Déjà à Mouscron, son jeu au pied et ses capacités sur sa ligne excellaient. Il est parvenu à reproduire des performances similaires dans un environnement sous pression intense. ” C’était le petit gardien de Mouscron qui devait réaliser ses preuves dans un grand club, commente Patrick De Vlamynck, son agent. Ce qui a compté dans notre choix quand Jean a quitté le Hainaut, c’était le critère sportif cumulé à un club sérieux avec de réelles ambitions. Quand je vois maintenant ses prestations, je trouve qu’on a réalisé le bon choix.”

L’Antwerp épousait parfaitement les critères. Encore fallait-il s’intégrer à l’époque dans un noyau aux egos parfois difficiles à gérer. “Jean est quelqu’un qui reste les pieds sur terre. Il s’adapte facilement. C’était important pour lui également de résider dans la ville. On a visité pas mal de maisons avant de trouver un endroit très calme. Il a été bien accueilli par le voisinage. Ça lui a permis d’avoir de la stabilité.”

S’il a connu une première saison agitée, ces moments plus délicats lui ont permis de façonner le gardien qu’il est actuellement. “Les gens ne s’en souviennent pas mais à Mouscron, les débuts ont été aussi difficiles. Il a énormément progressé ces derniers temps dans sa maturité. Balle au pied, Jean sait maintenant gérer les moments où il peut prendre des risques.”

L’arrivée d’Alderweireld a tout changé

Le mercato des Anversois lui a permis également de gagner en solidité. Forcément, l’arrivée de Toby Alderweireld a simplifié sa tâche. “Après son premier entraînement avec lui, il voyait déjà que c’était une énorme plus-value. La communication se passe bien et Toby apporte une réelle stabilité. Maintenant, le record de clean sheet est devenu un objectif pour toute la défense.”

Il ne lui en manque que quatre en Pro League pour égaler celui de Michel Preud’homme datant de l’exercice 1989-90 (24 clean sheets). “Au début, on ne faisait pas attention à ces statistiques. Maintenant, on en parle tous les jours, sourit l’ancien gardien. Ce qui le rend encore plus heureux, c’est d’avoir autant de clean sheets que ter Stegen car c’est son gardien favori. Et c’est plus difficile de réaliser cet exploit avec l’Antwerp plutôt qu’avec Barcelone.”

Un transfert pour se rapprocher de l’équipe de France

Dans cette saison incroyable, l’ex-portier mouscronnois a gagné son premier trophée avec la Coupe de Belgique. Dans un parcours compliqué, les hommes de Mark van Bommel ont pu compter sur leur gardien et son appétence pour les séances de tirs au but à Waasland et contre l’Union. “C’est devenu un spécialiste. Avec Brian Vandenbussche, son entraîneur des gardiens, il travaille beaucoup cet exercice. Ça a porté ses fruits.”

Désormais, l’objectif du titre l’obsède avant de penser à un éventuel départ vers l’un des cinq grands championnats. “S’il peut avoir un transfert avec un projet qui lui convient, on se mettra à table avec l’Antwerp. Ce serait magnifique d’offrir le doublé comme cadeau de départ. Bien sûr qu’il rêve de l’équipe de France. S’il jouait en Ligue 1, on parlerait de lui en sélection.”

Le championnat français constitue-t-il donc la priorité ? “Il n’est pas focalisé sur la Ligue 1. Le projet sportif déterminera le lieu.”

En attendant, la Belgique n’a plus que cinq matchs pour en profiter.