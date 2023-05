La chronique de Christophe Franken : Vanhaezebrouck pas loin d’être l’entraîneur de l’année

Sa saison avait débuté le 17 juillet par la Supercoupe (perdue) contre Bruges et 54 (!) matchs plus loin, La Gantoise est toujours dans le coup. Le succès de samedi à Sclessin lui donne un sacré avantage dans la course à l’Europe, prouvant qu’on peut aller loin sur la scène continentale tout en restant compétitif en championnat, ce dont les dirigeants ont souvent douté en Belgique.

L’échec contre Ostende lors de l’ultime journée de phase classique ne serait peut-être pas arrivé avec moins de rencontres dans les jambes mais cela ne doit pas donner l’impression que la saison gantoise n’est pas aboutie. Atteindre les playoffs et quarts de finale en Coupe de Belgique (élimination face à l’Union) et en Conference League (West Ham) n’est pas anodin.

À 59 ans, il n’est pas du tout dépassé

Les Buffalos 2022-2023 ont parfois ressemblé à une équipe illisible, avec des résultats en dents de scie, mais HVH n’a jamais perdu le fil. Il a cherché la bonne formule mais en gardant le cap. En cette fin de saison, son équipe est difficile à battre et plutôt agréable à voir jouer. Avec les valeurs tactiques qu’il a toujours appréciées. Et sans les moyens financiers des rivaux flamands (Antwerp, Genk et Club Brugeois).

On pourrait rétorquer que tout est plus simple avec un phénomène comme Gift Orban, débarqué en janvier. Mais encore faut-il savoir le gérer. Vanhaezebrouck l’a mis sur le banc pour lui faire comprendre que le foot, ce n’était pas juste qu’on avait le ballon. Et le message semble être passé vu sa prestation face au Standard. Il fallait oser transformer le Nigérian en remplaçant alors que la direction calcule déjà combien il rapportera, peut-être dès cet été.

Ce n’était pas la première fois Vanhaezebrouck affrontait ses dirigeants cette saison (il avait notamment reproché au duo Michel Louwagie-Ivan De Witte d’être dépendants des agents pour le recrutement). Ce qui n’est pas courant dans le monde du foot d’aujourd’hui. Il n’a que les résultats pour le protéger mais il s’en moque. Il a confiance en ses aptitudes. À 59 ans, il n’est pas dépassé malgré la poussée de jeunisme dans sa profession.

À l’heure où le coach belge commence à s’exporter avec succès (Clement, Kompany, Still), on pourra d’ailleurs toujours regretter de ne pas avoir HVH tenter sa chance en dehors de nos frontières. Il a eu des occasions après son titre avec Gand (2015) mais il n’a pas franchi le pas. Son chapitre anderlechtois (2017-2018) a largement terni sa réputation mais les résultats du Sporting depuis son départ montrent que tout n’était pas de sa faute, (très) loin de là. Hein Vanhaezebrouck reste l’un des meilleurs entraîneurs du Royaume, en plus d’être un personnage savoureux.