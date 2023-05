A Genk, Wouter Vrancken a fait appel aux mêmes onze joueurs, vainqueurs 3-1 du Club Bruges. Malgré les 15 000 supporters anversois, la rencontre a débuté calmement. Genk avait du mal à conserver le ballon alors qu'Arthur Vermeeren et Mandela Keita bloquaient bien Trésor et Bilal El Khannouss.

Les Limbourgeois ont pourtant pris les devants par McKenzie (20e, 0-1) Sur un corner de Trésor, l'Américain a vu sa tête repoussée par Jean Butez avant de marquer son troisième but sur le rebond (20e, 0-1).

L'Antwerp n'était pas hors-course et alerté par le VAR, Erik Lambrechts lui a accordé un penalty pour une faute de Mujaid Sadick sur Vincent Janssen, qui en a manqué la transformation (29e). Maarten Vandenvoordt a été moins heureux sur le penalty botté par Alderweireld donné, sur conseil du VAR, pour une faute de main de Bryan Heynen (45e+2, 1-1).

A la reprise, les Anversois se sont lancés à la recherche du second but et ils l'ont obtenu par Balikwisha, qui a bénéficié d'un énorme cadeau de Sadick (52e, 2-1). Le Bosuil a explosé et soutenus par leurs fans, qui augmentaient les décibels, les Anversois ont eu la maîtrise de la rencontre.

Après la deuxième journée des playoffs, le club du Bosuil compte 42 points pour 41 au Racing (2e), qui avait ouvert la marque par Mark McKenzie (20e), et l'Union Saint-Gilloise (3e). Les Limbourgeois ont terminé à neuf après les exclusions de Mike Tresor et d'Aziz Ouattara (90e+7).