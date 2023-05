L'avis de l’expert : Sadick n’a pas regardé Union – Antwerp

L’Espagnol n’est pas le seul à devoir se regarder dans le miroir en rentrant chez lui. Mike Trésor et Ouattara Aziz ont abandonné leurs coéquipiers en prenant des cartes rouges lors de la fin de match chaotique. Mais il faut dire que Wouter Vranken, lui aussi, peut s’en vouloir. En contestant chaque décision de l’arbitre, il a incité ses joueurs à perdre les pédales. Cette fois, on ne peut pas reprocher grand-chose à l’arbitrage. Même si Bryan Heynen a commis une faute de main involontaire, le règlement est impitoyable. Et Aziz a bel et bien commis une faute sur Butez en inscrivant le 2-2 en toute fin de match.

