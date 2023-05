Comment défendre face à Gift Orban ? “Sa taille peut constituer un défaut”

La ligne arrière du Standard s’est à son tour cassé la tête, samedi dernier, et Bodart était proche d’encaisser le but de l’année dont la tentative a déjà fait le tour de l’Europe. En plus de ça, l’attaquant a ouvert le score et il aurait dû être crédité d’un doublé si Jan Boterberg n’avait pas fait l’erreur d’annuler un but licite.

Au vu de sa forme et de l’intérêt prononcé venant des clubs étrangers, il ne reste plus que quatre rencontres aux équipes de Pro League pour annihiler le buteur. “Il a réalisé ses débuts en Belgique face à nous. Quand il a mis ses deux buts stratosphériques, on s’est dit que c’était un coup de chance et qu’il ne reproduirait jamais ça”, se souvient Mathias Fixelles.

Le milieu de terrain de Westerlo a pu constater il y a deux semaines qu’Orban n’avait rien d’un tube éphémère. “Il fait ça chaque semaine. C’est ça qui est impressionnant.”

La taille comme point faible ?

Pour lui, le talent intrinsèque du joueur de vingt ans n’explique pas tout. À Gand, il se trouve au bon endroit, au bon moment. “C’est difficile de défendre sur lui car il va vite et il s’entend bien avec Cuypers. Ils ont beaucoup d’automatismes. En une touche au milieu, Kums sait trouver Cuypers qui dévie pour Orban en profondeur. Et ce dernier adore se faufiler dans le dos de la défense adverse. Et puis, il reçoit également beaucoup de ballons dans le rectangle. Cette façon de procéder convient à sa façon de jouer.”

Pourtant, le numéro 20 gantois présente des failles. “Inévitablement, sa taille peut constituer un défaut pour lui à l’avenir. S’il veut passer un cap et évoluer en Premier League, il faudra qu’il se muscle car ça sera d’autres défenseurs qu’ici”, pointe Fixelles en référence au 1,78 m de l’attaquant.

Une idée à creuser pour les Campinois qui l’affronteront une troisième fois le 27 mai prochain ? “On n’a pas de plan contre lui car, à Gand, il y a aussi d’autres bons attaquants. C’est un attaquant qui respire la confiance dès qu’il arrive dans le rectangle. Il ne voit que le but et il frappe de partout. C’est difficile de l’arrêter pour l’instant mais dans le football moderne, on juge vite un joueur sur ses six derniers mois. Il faudra voir comment il réagit dans ces périodes difficiles.”

La nonchalance comme force principale

C’est assez fou de l’écrire mais dans une ère où tout est décrypté, Orban a déjà connu un “moment” plus délicat lors de la fin de la saison classique. On a beau avoir marqué un quadruplé face à Zulte, le triplé le plus rapide de l’histoire des compétitions de l’UEFA avec trois buts en 205 secondes et neuf réalisations lors de ses huit premières rencontres en Belgique, les critiques ont pullulé lorsque le Buffalo est resté muet lors des trois dernières parties de la phase classique.

En Flandre, des voix l’ont même comparé à Lamkel Zé. “Gift Orban n’est pas du tout Lamkel Zé. Il faut arrêter avec ça”, s’est fâché Hein Vanhaezebrouck. “Cette comparaison est scandaleuse. Didier avait des qualités footballistiques fantastiques mais il a aussi été discrédité à cause de son comportement. Orban n’est pas comme ça.”

Est-ce sa supposée nonchalance dans son comportement qui a poussé certains à le comparer au Camerounais ? “Quand tu l’affrontes, tu sens qu’il n’a pas de pression mais c’est une force”, commente Guillaume Hubert. “Sa tentative de tir face à Bodart montre qu’il est en ultra-confiance et que, pour le moment, rien ne peut lui arriver.”

Le portier ostendais et ses coéquipiers avaient pourtant réussi à le contenir, privant ainsi les pensionnaires de la Ghelamco Arena d’une qualification pour les Champions playoffs qui leur tendait les bras. Alors, quel est le secret pour annihiler la nouvelle pépite ? “Franchement, je n’ai pas la solution”, sourit Hubert. “Nous étions condamnés et nous n’avions pas regardé l’adversaire la semaine précédant le match. C’est juste que Gand n’était vraiment pas dedans car si Orban est dans un bon jour et qu’il est bien alimenté, il fait mal à tout le monde.”

Il ne reste donc qu’à espérer pour le Cercle, Westerlo et le Standard que ce soit le cas au risque de se retrouver encore démuni.