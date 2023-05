Mark van Bommel a bien ri en voyant Vermeeren marquer le 3-2 : "Que faisait-il dans le rectangle de Bruges ?”

Van Bommel avec Haroun et Vermeeren après le match. ©NVE

Le 13 août 2021, quand il a atterri sur Deurne dans un jet privé, Radja Nainggolan avait sans doute rêvé de ce scénario : marquer le but du titre dans les arrêts de jeu. Mark van Bommel (ou est-ce Paul Gheysens ?), lui, a vu les choses différemment. Il s’est débarrassé de Radja (son club SPAL va descendre en Serie C) et a opté pour le jeune Arthur Vermeeren (18 ans). Vermeeren a réalisé une saison extraordinaire, sauf qu’il n’avait pas encore marqué. Il a ouvert son compteur lors d’un des matchs de l’année, ce dimanche contre Bruges. Son but pourrait valoir de l’or d’ici quelques semaines.

Quelques minutes auparavant, l’autre homme du match – Noa Lang – pensait gagner du temps pour préserver le 2-2. Il s’est fait bousculer par un jeune gamin dont personne n’avait entendu parler jusqu’au début de cette saison. “Arthur est un gamin très timide hors du terrain, mais il est très brutal sur le terrain, analyse van Bommel. Le fait qu’il ait inscrit le 3-2, rend cette victoire encore plus belle. Je me demande d’ailleurs ce qu’il faisait dans le rectangle. Il ne devait pas être là (rires). Son évolution est formidable. Il est déjà très mature pour son âge.”

Rik De Mil, coach de Bruges, dispose également de jeunes talents. Il les a tous fait monter au jeu au moment où Bruges devait survivre. Vermant (à la 52e), Nusa (à la 76e), Spileers (à la 90e) et Sandra (à la 90e) n’ont pas encore 20 ans. Était-ce un cadeau de leur donner du temps de jeu à un tel moment du match, dans de telles circonstances ? Est-ce que ce n’aurait pas été plus raisonnable de faire monter un garçon plus expérimenté comme Yaremchuk ? “Je suis content de la montée au jeu de Vermant, dit De Mil. Yaremchuk a été malade. Je suis fier de mes joueurs. Sauf que nous encaissons à nouveau deux buts sur des phases arrêtées.”

À chaud, Mats Rits déclarait que la victoire de l’Antwerp était volée. “Ils n’ont pas eu d’occasions”, estimait-il.

Rits a sans doute vu un autre match que nous. Poussés par ses 16 000 spectateurs – selon van Bommel, ils créent une ambiance comme dans un stade de 50 000 personnes – les Anversois ont eu cinq à six occasions franches après avoir été menés 0-2.

Des remontadas pareilles, elles sont souvent l’œuvre de futurs champions. “Vous avez quand même vu que la différence entre les quatre participants de ces playoffs est minime ? Je ne vais donc toujours pas déclarer que nous sommes favoris”, a déclaré le T1 néerlandais.

En tout cas, les Anversois entameront le match retour à Bruges avec une énorme confiance. La bête noire qu’était le Club, s’est enfin avouée vaincue. L’Antwerp n’avait pas pu gagner ses huit derniers matchs contre Bruges. Des 14 derniers matchs contre les Blauw en Zwart au Bosuil, l’Antwerp n’en avait gagné qu’un seul.