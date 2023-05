Vermeeren en héros, Lang dangereux: les notes après Antwerp – Bruges

À lire aussi

Lang 7,5 Pris en grippe par le public dès sa première touche de balle, il a répondu avec les pieds. Avec sa première action, il a servi Mata (0-1). Et son corner a permis à Vanaken de doubler le score (0-2). Pas de chipotage ni de dribbles inutiles, cette fois, mais des accélérations qui ont fait très mal.

Janssen 6,5 Il a inscrit son 17e but de la saison et il a une fois de plus pesé sur la défense de Bruges en multipliant les efforts. Mais il aurait pu en marquer trois et doit surtout s’en vouloir d’avoir totalement raté une reprise de la tête à première vue facile. Par contre, il a failli marquer un des plus beaux buts de ces playoffs mais sa reprise est passée à quelques centimètres de la lucarne.