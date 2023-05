Du tac au tac avec Teklak : "Le but de Vermeeren comme un signe du destin"

2 "Parfois ils jouent encore comme des gamins à Genk." "Le Racing doit grandir. Parfois, ils jouent encore comme des gamins. C'est un groupe qui doit franchir une étape. Il manque de personnalité et réagit plus à travers l'émotion que par la malice. Munoz peut être exclu quand il provoque le penalty. La frustration par rapport à l'arbitrage a peut-être joué son rôle aussi. Croenen a notamment fait une sortie médiatique en disant que des décisions n'allaient pas souvent dans leur sens. Genk est plein de talent, mais manque d'une identité forte."

3 "Le profil en rupture de Vertessen au meilleur moment." "Teuma et Lynen ont encore été méchamment forts. Quand Vrancken a joué avec deux - voire quatre - attaquants, son équipe s'est mieux comportée. L'entrée d'Arokodare a fait du bien. Sa blessure et le départ d'Onuachu font que Genk se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Face à l'Union, les Limbourgeois n'ont jamais saisi leurs moments et n'ont que trop peu créé. La réponse de Geraerts avec la montée au jeu de Vertessen a été cruciale, puisque la RUSG s'est retrouvée en position de contre. Quand Adingra préfère demander dans les pieds, Vertessen offre des solutions verticales. C'est un attaquant de rupture."

4 "Le 'power foot'a fait la différence à Anvers." "Ce qui tranche avec le comportement de Genk : le calme de van Bommel et sa ruse en bord de terrain. Les Anversois sont menés 0-2 et n'ont jamais basculé dans la frustration. Ils sont restés calmes. Le coach a trouvé les mots justes à la pause. À 2-2, je me suis dit que ça allait rester comme ça. Mais le 'power foot'a fait la différence : van Bommel a misé sur la puissance de joueurs comme Janssen ou Kerk. Le jeu direct a souri à l'Antwerp. Il faut dire que De Mil a été forcé de faire sortir Sylla, Mata, Jutgla… Le Club Bruges a inévitablement subi beaucoup de pression."

5 "Les cercles vicieux et vertueux…" "Le jeune milieu n'avait jamais marqué. Ici, sa réalisation compte. Ce n'est pas comme si Vermeeren avait marqué le troisième lors d'une large victoire 5-1. Je ne dis pas que l'Antwerp sera champion, mais quand des choses pareilles arrivent, je me dis que c'est un signe du destin. On parle souvent de cercle vicieux ou vertueux… Les Anversois sont vicieux. Ce n'est pas un hasard que ce soit les seuls contre qui le club de la capitale s'est cassé les dents. Le Club Bruges, qui n'avait rien à perdre au début des playoffs, n'a plus rien à gagner. Ce sont des choses que les joueurs ou les dirigeants ne diront pas tout haut, mais les Brugeois préféreraient certainement que l'Union ou que Genk soit sacré, plutôt que l'Antwerp."