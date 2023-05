Jupiler Pro League : l'Allemand Thorsten Fink est le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Fink n'est pas un inconnu. En tant que milieu de terrain du Bayern Munich il a remporté la Ligue des Champions (en 2001), quatre titres de champion et trois coupes d'Allemagne entre 1997 et 2003. En tant que coach, il a décroché deux titres de champion de Suisse avec le FC Bâle (2010, 2011), la coupe (2019) et de la super coupe (2020) du Japon avec le Vissel Kobe, où évoluait Thomas Vermaelen. Il était sans club depuis son départ du club saoudien d'Al-Nassr le 5 novembre.