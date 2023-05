Jonathan Legear compose son onze de rêve : “Il pouvait jouer 130 minutes par match, il s’en foutait”

Le onze de rêve de Legear. ©IPM Graphics

Gardien : Silvio Proto

”J’ai eu deux super gardiens : Silvio Proto et Jean-François Gillet. Deux très bons gardiens, mais je prends Silvio que j’ai côtoyé pendant des années à Anderlecht. Il était très complet.”

Back droit : Marcin Wasilewski

”Il m’a fait quelques farces à l’époque, mais je n’avais pas été la victime de sa pire à Neerpede : quand il avait mis une poule dans le casier de Boussoufa. Sa tête quand il a ouvert la porte dans la pénombre du matin en plus (rires). C’est un guerrier. Tu lui aurais dit que le match durait 130 minutes, il s’en serait foutu et il aurait joué sans s’économiser.”

Défenseurs centraux : Vincent Kompany et Roland Juhasz

”Kompany, c’était le plus fort. On a tout de suite vu qu’il était dans une autre catégorie que nous. Même en étant toujours à Anderlecht, je le classais déjà parmi les dix meilleurs défenseurs du monde. Juhasz, il avait la classe. Toujours bien positionné, un excellent jeu de tête et pas mal de buts sur une saison.”

Back gauche : Jelle Van Damme

”Je l’ai connu à Anderlecht, puis au Standard. Un peu le même profil que Wasyl, mais avec un apport offensif plus important.”

Médians axiaux : Lucas Biglia et Adrien Trebel

”Je n’ai jamais revu dans ma carrière un joueur avec un sens de l’anticipation comme Biglia. Il savait toujours où le ballon allait se diriger. Il n’avait pas besoin de courir beaucoup. Il lisait tout à l’avance. Trebel, je le prends parce qu’il est complet. Il sait dribbler, il a deux pieds, il a une bonne vision du jeu, il sait casser les lignes, il sait marquer et il sait tenir un sale ballon au milieu sans risque. Un super milieu de terrain.”

Meneur de jeu : Matias Suarez

”Lui, c’est simple : c’est un génie du foot. Il a fameusement bien rebondi après Anderlecht, il est même devenu international argentin. Dommage toutes ses blessures. Il avait des gestes incroyables. On sentait que c’était inné. Dans un contrôle, il arrivait à dribbler son opposant.”

Attaquants de côté : Christian Wilhelmsson et Mbark Boussoufa

”Wilhelmsson a été mon concurrent sur le côté droit, mais j’aimais son style de jeu. Un joueur d’instinct et spectaculaire. Un blond sur le côté droit avant moi (sourire). À gauche, j’aurais aussi pu prendre Carcela, mais j’opte pour Boussoufa. Il avait des stats assez fortes chaque saison. Des buts et des assists. Sur phases arrêtées, c’était une sacrée arme. Il pouvait parfois faire de mauvais matchs, mais il avait un statut de Soulier d’or et il restait toujours dans l’équipe. Et il finissait toujours par débloquer une situation.”

Avant-centre : Romelu Lukaku

”Y a-t-il besoin d’expliquer (sourire) ? C’est un buteur que toutes les équipes aimeraient avoir. C’est dur de trouver mieux que lui dans beaucoup de domaines du jeu d’attaquant de pointe.”