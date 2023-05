Une fin dans la bonne humeur : Jonathan Legear termine sa carrière sur un triplé avec ses potes

Il est vrai que l’avant-centre Luigi Pieroni n’avait plus la forme de son époque auxerroise. Mais c’est quand même lui qui a ouvert le score d’un tir à la retourne dans un match où on avait plus vu de fous rires que de pressing. Et quelques kilos en plus n’ont pas empêché Jean-François Gillet de réussir quelques belles envolées.

guillement "Je n'ai pas de larme après ce dernier match. Je suis heureux de commencer ma nouvelle carrière."

Dans un match organisé en trois semaines par ses équipiers de Visé (Nationale 1), on a vu du beau monde : des anciens Diables (Luigi Pieroni et Marc Wilmots donc mais aussi Nacer Chadli), des pros en activité (Renaud Emond, Julien de Sart, Igor Vetokele, Jorge Teixeira, le gardien Sébastien Bruzzese dans un rôle surprenant de médian défensif) et de glorieux anciens (Landry Mulemo, Jean-François Gillet, Sandro Cordaro, Luciano Djim, Ritchie Kitoko…).

Certains avaient pris les crampons dans le sac, d’autres sont restés en civil mais tous étaient là pour saluer la carrière de Jonathan Legear, qui disputera encore un ultime match samedi soir à Mandel. À 36 ans, il va se concentrer sur sa seconde vie, celle d’entraîneur. Il devrait devenir le T2 de José Roga à Visé la saison prochaine. “On a organisé ça en trois semaines sur une idée de mes équipiers à Visé et je crois que tout le monde s’est bien amusé, disait-il, après avoir été jeté au ciel par les plus costauds après le coup de sifflet final. Je ne suis pas quelqu’un d’émotif et je n’ai pas de larme. C’était un beau moment mais je suis heureux de débuter ma nouvelle carrière, pour aider les plus jeunes à progresser.”

Sous les yeux de ses parents, de sa compagne Lorraine et son fils Joshua (10 ans), Legear a prouvé qu’il avait encore de beaux restes en signant un triplé (dont un but de la tête, le troisième de sa carrière selon ses propres calculs) dans une rencontre où il a joué une mi-temps dans chaque camp. Pour l’anecdote, on aura vu huit buts au stade de la Cité de l’Oie en deux fois 30 minutes : 4-4.