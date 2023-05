Pour la première fois, Gift Orban se dévoile : “Personne sur cette terre ne peut me mettre de coup de pression”

Presque écorché vif, celui qui vient d’être appelé pour la première fois avec le Nigeria pour le rassemblement de juin est attachant avec ses réponses cash. “La Norvège ? Je n’aimais pas trop. La langue casse les oreilles et même les Norvégiens n’aiment pas leur propre nourriture”, sourit-il. La Scandinavie paraît si loin avec de telles prouesses, mais il y a à peine cinq mois, le natif de Lagos devait se contenter de la D2 norvégienne.

Ses 19 buts en 19 rencontres avec Gand ont attiré sur lui les projecteurs saillants de toute l’Europe. Discret, il ne s’était encore jamais confié à la presse. À trois matchs de sa possible fin d’aventure dans notre pays, le buteur s’est posé au centre d’entraînement à Oostakker pour se raconter dans un français parfait.

Gift, on connaît très peu de choses sur vous si ce n’est que vous parlez français grâce à votre maman qui est togolaise.

”J’ai appris le français là-bas, mais je viens de Lagos. Mon sang est davantage nigérian. J’ai grandi dans les rues de Lagos.”

Vous avez vécu une enfance compliquée ?

”C’est la rue. Tu assistes à des trucs que tu ne devrais pas voir à cet âge-là. C’est une vie difficile mais si tu es fort dans la tête, rien ne peut te faire peur. Il y a trois jours, je suis allé à Bruxelles avec un ami et on a cassé la fenêtre de sa voiture. Il a pris peur. Moi non. En Afrique, tu n’as pas un policier à chaque coin de rue.”

C’est ce qui a forgé votre caractère où vous paraissez sûr de vous.

”Personne sur cette terre ne peut me mettre de coup de pression. Même si je jouais au Real, je ne ressentirais pas de stress. Je n’ai jamais peur.”

Vos parents n’ont-ils pas tenté de vous protéger de cette enfance difficile ?

”Mais je voulais être libre. Je ne suis pas comme les autres enfants qui ont besoin de leur père et leur mère tout le temps. Je peux vivre dix, quinze ans sans les voir. Je leur envoie de l’argent, et ils sont satisfaits.”

Comment avez-vous atterri à l’académie Bison FC ?

”Je devais avoir 13-14 ans. Depuis gamin, je jouais dans le quartier avec un petit ballon. Mon père voulait que j’aille à l’académie. Moi, pas trop. Dans la rue, j’avais ma liberté et pas d’entraîneur. Depuis l’enfance, je n’aime pas qu’on crie sur moi ou qu’on me donne des ordres. Je ne souhaitais pas qu’on me casse la tête, mais j’ai écouté mon père.”

L’école n’a jamais représenté une option ?

”Dans ma tête, c’était le foot. Quand il y avait cours, il y avait aussi un match qui se déroulait en même temps. Le choix était vite fait. J’ai fugué pas mal de fois de l’école. Cela m’a valu quelques coups.”

C’est à l’académie où vous avez développé votre frappe surpuissante ?

”Non, c’est à la plage. On jouait beaucoup dans le sable. Sur cette surface, tu travailles tes muscles. On n’avait pas d’argent pour aller à la salle de musculation donc on bossait là-bas. Au début, je cherchais à mettre de la puissance dans mes frappes. Et puis un coach m’a conseillé d’essayer de cadrer avant. C’est comme ça que j’ai progressé.”

Au point où Stabaek est venu dans le fin fond du pays pour vous dénicher.

”C’était la première fois de ma vie que je passais une détection. Même là, je ne ressentais pas de pression. On ne pourra jamais contrôler ce qui se passera dans la vie donc il ne faut pas se prendre la tête. Stabaek m’a proposé d’aller sur place pour réaliser un autre test. C’était compliqué avec la météo. Un coach portugais m’a quand même motivé à persévérer et à signer en Norvège.”

Vous n’étiez pas déçu qu’un club d’un grand championnat ne se manifeste pas au vu de vos qualités ?

”Je me contente de ce que j’ai. Il y a beaucoup d’Africains qui parcourent l’Europe pour chercher un club. Ils ne trouvent pas ou se retrouvent en Azerbaïdjan. Avec ce constat, j’étais content de me retrouver en Norvège. Au niveau salarial, je ne gagnais rien mais j’étais tranquille.”

Comment s’est déroulée votre adaptation ?

”Il faisait trop froid pour sortir. J’étais dans ma chambre à regarder des séries et à dormir. Je n’aimais pas ce pays. Il n’y avait pas de restaurants africains comme ici. La seule chose que je mangeais, c’était du riz et du poulet car leur nourriture n’est pas bonne.”

La vie en solitaire ne vous pesait pas ?

”Vivre seul ne me fait rien. Je n’aime pas me faire des amis. Je n’en ai qu’un. Ce qui m’a poussé à l’aimer ? Il est comme moi. On n’a pas besoin de s’écrire tous les jours et de se demander si ça va.”

C’était un soulagement alors quand Gand est venu vous chercher.

”Je dois dire qu’il y avait aussi des côtés positifs en Norvège. Nous avions un bon groupe et le directeur sportif était top. Je ne pensais pas à partir et je n’ai pas poussé pour qu’on me transfère. Je réalisais la préparation (NdlR : le championnat norvégien se déroule sur une année civile) et j’étais concentré sur le match amical que l’on disputait le premier février. Gand est arrivé la veille et j’ai dû faire mes valises.”

Au vu de vos dires sur la Norvège, on se doute que vous préférez la Belgique.

”Il n’y a pas photo. C’est un grand pays de foot. Et j’ai appelé Boniface pour qu’il me donne les bonnes adresses.” (sourires)

Très vite, vos buts vous font connaître. Notamment ce triplé en 205 secondes face à Basaksehir. C’est votre plus grand moment ?

”Personne n’avait jamais inscrit trois buts aussi vite dans un match européen. Je me rends compte de ce que j’ai réalisé mais j’ai déjà oublié. Si je marque cinq buts, je suis content mais le lendemain, c’est oublié. Il faut toujours regarder vers l’avant. Il faut sans cesse se remettre en question.”

Vous avez failli inscrire le but de l’année face à Bodart. Vous aviez déjà marqué sur une action similaire dans votre carrière ?

”Jamais. J’ai vu qu’il ne s’attendait pas à ce que je frappe et il était avancé. J’ai voulu lui faire ''un gâteau bien chocolaté''.” (rires)

Hein Vanhaezebrouck est le plus heureux des coachs grâce à vous.

”Vous savez, je ne fais jamais quelque chose pour plaire à quelqu’un. Sur un terrain, je ne me dis pas que je vais faire plaisir au coach ou qu’il va m’aimer. Je me fais plaisir à moi-même.”

Il vous apporte beaucoup ?

”Oui mais ça reste entre lui et moi. Par contre, je peux vous dire que Peter Balette, l’entraîneur adjoint, est comme un papa pour moi. Je peux l’appeler à une heure du matin, il répondra. C’est touchant d’avoir quelqu’un comme ça à ses côtés.”

Comment avez-vous réagi quand la presse flamande vous a comparé à Didier Lamkel Zé ?

”C’était n’importe quoi. Ceux qui écrivent ça ne me connaissent pas mais je m’en moque. Je ne regarde pas les réseaux sociaux.”

Avec votre statistique d’un but par match, on peut vous comparer à Haaland ?

”Les gens disent que Haaland est très fort. C’est évident. Mais ils oublient qu’il a une bonne relation avec De Bruyne. Les attaquants doivent remercier les joueurs qui leur font des passes. Haaland ne peut pas se lever et penser qu’il est le meilleur au monde. Jamais. Il faut toujours remercier le reste de l’équipe.”

Sans hypocrisie, vous allez partir l’été prochain après une telle demi-saison ?

”J’entends les rumeurs. Moi, je me concentre sur Gand. J’ai quatre ans de contrat et je suis heureux ici. Mon idée n’est pas de partir. Après, si un journal italien ou espagnol vous propose un plus gros salaire, vous iriez là-bas non ?

Cela veut dire que vous rêvez de l’Italie ou de l’Espagne ?

”Mon rêve, c’est de jouer en Premier League. City, United, Liverpool, ce ne sont que des grands clubs. Je n’aime pas trop Arsenal car ils n’aiment pas gagner des titres. (rires) J’aime bien aussi le Real avec leur mentalité de vainqueur. En attendant, je ne pense qu’à terminer les trois rencontres et à partir deux semaines en vacances.”