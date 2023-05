Casper Nielsen a aidé l’Union avec ses buts : “J’ai reçu des messages de mes ex-coéquipiers”

21 mai 2023. Casper Nielsen jubile. Son équipe – le Club Bruges – vient de battre l’Antwerp, surtout grâce à deux superbes buts de son pied droit. Bruges ne savait déjà plus être champion, mais la victoire arrange surtout l’Union, son ancien club.

Nielsen sourit quand on évoque ses émotions de 2022 et 2023. “C’est le côté amusant du football. À peine rentré au vestiaire, j’ai reçu des messages de mes anciens coéquipiers. Si je peux choisir entre l’Antwerp champion ou l’Union champion ? Je crois que je ne dois pas répondre à cette question. L’Union reste quelque chose de spécial pour moi. Mais que l’Union fasse attention, parce que nous jouons contre eux, la semaine prochaine. Quand je suis sur le terrain, je veux toujours gagner, quel que soit l’adversaire.”

Alderweireld en duel avec Vermant, bien monté au jeu.

Après son 0 sur 9, Bruges a donc relancé les playoffs. Vu qu’Anderlecht est en crise totale, le nouvel ennemi numéro 1 s’appelle l’Antwerp. Les supporters du Club ont accueilli le car des joueurs comme s’il s’agissait d’un match pour le titre.

guillement Ne soyons pas dépressifs. On aurait signé pour un 9 sur 12.

Le niveau du football était toutefois à pleurer, surtout en première mi-temps. Le 1-0 de Nielsen au début de la seconde mi-temps était un des seuls moments forts du match. L’Antwerp est resté sans réaction. Il a joué sans la moindre inspiration, avec la peur d’un favori pour le titre. Van Bommel était venu pour un point à Jan Breydel, mais il est reparti avec beaucoup de doutes. Les visages de ses joueurs lors de leur passage en zone mixte en disaient long sur l’impact de la gifle distribuée par Bruges. Janssen, Vermeeren, De Laet (qui a dû quitter le terrain avec une blessure au mollet, peu après être monté) : ils ne voulaient pas s’exprimer.

Heureusement, Toby Alderweireld a pris ses responsabilités. “On n’était pas euphorique après notre 9 sur 9 et on ne peut pas être dépressifs après cette défaite. On aurait signé pour ce 9 sur 12 avant les playoffs. On ne peut pas gagner chaque match. La raison de notre défaite ? Trop peu de qualité au ballon. On a eu l’occasion de faire mal à Bruges, mais la dernière passe n’aboutissait pas. On va s’en remettre la semaine prochaine devant un Bosuil qui sera comble.”

Est-ce que l’Antwerp pourra renverser la vapeur d’ci dimanche prochain ? Ou est-ce que la pression provoquée par les playoffs est devenue paralysante ? L’Antwerp ne serait pas la première équipe qui s’écroule dans la dernière ligne droite.