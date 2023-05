Pour la réception de l’Union SG, Genk retrouve son précieux Trésor

À lire aussi

Le Limbourgeois, qui affiche des statistiques tout bonnement impressionnantes cette saison (8 buts, 22 passes décisives toutes compétitions confondues), pourrait représenter le facteur X d’un Racing qui semble franchement manquer de sérénité et d’assurance dans ces playoffs, aussi paradoxal que cela puisse paraître après sa brillante phase classique dont le point de basculement a peut-être été le départ du buteur Paul Onuachu vers Southampton à la toute fin du mois de janvier.

Doutes et nervosité

“Il reste trois matchs et Genk n’est qu’à quatre points. Même si leurs chances pour le titre de champion s’amenuisent, elles existent encore, tempère notre consultant Alexandre Teklak, qui soulève une dualité. Ce qui me préoccupe davantage, ce sont les extrêmes par lesquels Genk est passé. De la nervosité bien visible contre l’Antwerp (2-1, avec deux exclusions genkoises, le 7 mai) à une certaine forme de capitulation à l’Union (3-0, le 14 mai). Je trouve cette équipe nerveuse, dans le doute, et les signaux envoyés dernièrement par la direction, notamment dans sa communication, ne sont pas de nature à calmer les choses, à rassurer. Dans cette situation, évidemment, le meilleur médicament reste une victoire.”

Dans cette optique, la réhabilitation de Mike Trésor, bientôt 24 ans, devrait aider à requinquer le collectif de Wouter Vrancken. “Techniquement, c’est assurément une plus-value, reprend Teklak. Mais le problème à résoudre, selon moi, est davantage de l’ordre de la mentalité, du caractère, de l’engagement positif. J’estime aussi que cette équipe, dans les matchs qui comptent, manque un peu de maturité et semble incapable de répondre aux muscles adverses. ”

Mike Trésor a été exclu à l'Antwerp il y a quinze jours. ©BELGA

S’il retrouve bel et bien sa place sur le flanc gauche, Mike Trésor risque d’être justement confronté aux muscles de Bart Nieuwkoop, son ancien équipier à Willem II. “Ce n’est pas un vrai ailier et il jouit d’ailleurs d’une certaine liberté d’action. Il a également une grande capacité à orienter son jeu. Trésor est difficile à lire pour un défenseur parce qu’il a déjà souvent les épaules tournées vers l’intérieur du jeu, analyse Teklak. Face à un tel joueur, la distance d’intervention est primordiale. Il faut pouvoir anticiper et intervenir rapidement, en étant vif, sous peine d’être vite dépassé. ”

L’apport d’Arteaga

Attention aussi à l’apport du latéral derrière lui, généralement Gerardo Arteaga, qui aime dédoubler une fois le couloir libéré par un Mike Trésor qui se plaît à se recentrer. “Vous avez intérêt à avoir un ailier et un milieu défensif vifs et en forme ce jour-là pour vous donner un coup de main, prévient l’ancien défenseur de Mouscron, mesuré quant à la capacité du Belgo-Burundais à franchir un palier à l’étranger dès cet été. C’est un joueur pétri de talent, c’est indéniable. Il est fin, clairvoyant, vif et délicieux à voir jouer. Mais s’il veut atteindre le haut niveau, il doit durcir son jeu et travailler à la fois l’engagement et le caractère, cette envie d’aller aux duels… ”

Le Genkois Gerardo Arteaga lors d'un duel aérien avec Bart Nieuwkoop (Union SG), le 14 mai dernier.

Mike Trésor, lui, ne s’en cache pas : il rêve de l’étranger et ne se voit d’ailleurs pas jouer ailleurs qu’à Genk, en Belgique. Le Racing en profitera sans doute dès le prochain mercato pour monnayer les statistiques brillantes de son ailier.

“Le championnat d’Espagne pourrait lui convenir parce qu’il a les qualités techniques et offensives nécessaires, mais dans un club qui devra aussi lui permettre de développer son travail défensif, ses courses vers l’arrière, car la Liga est exigeante à ce niveau.”

Des profils tels que Théo Bongonda ou Adnan Januzaj peuvent en témoigner.