La chronique de Christophe Franken : à… dix pour un trophée très convoité en Pro League

Certaines années, on manque d’inspiration. Parce que le spectacle n’a pas été inspirant. Cette fois, c’est différent : on a l’embarras du choix. On voit au moins dix joueurs de Pro League qui peuvent espérer avoir le trophée, qui peuvent se sentir totalement légitimes.

On pourrait se dire qu’on attendra l’identité du champion de Belgique pour donner un avantage à un joueur mais les suffrages tombent déjà petit à petit. On a déjà voté dans de nombreux clubs et il n’en reste que certains, qui se prononceront dans les prochains jours. Pour rappel, ce sont les acteurs du foot qui ont le droit de vote, pas les journalistes comme au Soulier d’or.

Alors, qui va l’emporter ? À l’Antwerp, Vincent Janssen peut se dire qu’il a bien aidé en étant le buteur et le premier défenseur de Mark van Bommel. Et Toby Alderweireld peut se dire qu’il a bien aidé en guidant la défense et en sauvant l’attaque par quelques buts décisifs. Ce à quoi Jean Butez pourrait répondre que ses clean sheet ont aussi été bien utiles, au point de faire trembler le vieux record de Michel Preud’homme. On n’a même pas parlé de Calvin Stengs, sans doute trop inconstant, et d’Arthur Vermeeren, sans doute trop jeune.

Et on ne parle même pas du Soulier d’or…

À Saint-Gilles, Teddy Teuma est le visage de l’Union, dans un mélange de leadership, de grinta, de technique et d’assists. Mais Victor Boniface n’a-t-il pas le droit de rêver ? Les autres partent d’un peu trop loin.

Voilà déjà plusieurs noms et on n’a même pas encore parlé de l’équipe qui était en tête après la phase classique. À Genk, Mike Trésor a été impliqué directement sur plus de buts que Seraing sur toute sa saison. Joseph Paintsil peut penser au trophée aussi. Et Bryan Heynen également. Pour Paul Onuachu, il n’aura manqué qu’une demi-saison. Sans son départ à Southampton cet hiver, il aurait pu être le grand favori.

Voilà huit noms de vrais candidats et on ne peut pas passer à côté de deux autres, même s’ils n’ont pas joué les Champions playoffs : les Gantois Hugo Cuypers et Gift Orban. Le premier risque bien de finir meilleur buteur, ce qui avait fait la différence pour Undav l’an passé. Et le second a obligé les commentateurs à utiliser tout leur vocabulaire pour éviter les répétitions quand les performances époustouflantes se succédaient.

Qui est votre favori dans cette liste sans Brugeois alors que Simon Mignolet a remporté le Soulier d’or cet hiver et que Noa Lang reste intrinsèquement l’un des meilleurs de notre compétition, peut-être le meilleur ? Nous, si on avait dû choisir, on aurait eu un faible pour Alderweireld. Et ce n’est pas la défaite à Bruges de dimanche qui aurait gâché la belle histoire de son retour en Belgique déjà marqué par un trophée (la Coupe) qui se transformera peut-être en doublé. Ce serait la première fois que le Footballeur Pro reviendrait à un club de la métropole anversoise depuis… Marc Degryse et son splendide chant du cygne avec des crampons au pied en 2000 au Germinal Beerschot.