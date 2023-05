Brecht Dejaegere vers un retour en Pro League ?

À Toulouse, le Belge a écrit une belle page de sa carrière. Arrivé sous la forme d’un prêt en 2020, il a été acheté définitivement un an plus tard et il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire un nom du côté de la ville rose puisque dès le mois de juillet 2021, Dejaegere a hérité du brassard de capitaine. Aujourd’hui, le médian axial compte 99 matchs à son actif sous le maillot de Toulouse pour neuf buts et 15 assists.

Mais l’aventure touche à sa fin pour le natif de Handzame. En fin de contrat en juin prochain, Dejaegere s’est vu proposer une prolongation de contrat d’un an par le club français. Proposition qu’il a refusée puisqu'il privilégie un projet de plus longue durée. Actuellement, la piste d’un retour en Pro League semble être privilégiée par le capitaine du club vainqueur de la dernière Coupe de France. Plusieurs formations, dont certaines du top 8, sont très intéressées et ont déjà commencé les pourparlers avec le joueur.