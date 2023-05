La chronique de Thomas Chatelle : L’Antwerp a trouvé la bonne dose d’arrogance

Par contre, c’est dans la gestion mentale que l’influence de nos voisins néerlandais se ressent le plus au Great Old. La maîtrise des émotions et la confiance en soi sont deux ingrédients primordiaux pour être performant dans le sport de haut niveau. Et ces deux caractéristiques font partie de l’ADN aux Pays-Bas. Cette différence avec notre culture belge était sans doute la plus perceptible lors du match aller des playoffs entre l’Antwerp et Genk. Ce jour-là, l’impassibilité de van Bommel tranchait avec la furie du coach genkois dans ce qui était un premier tournant dans la course au titre. Une impassibilité contagieuse sur le terrain qui frôle parfois l’arrogance dans laquelle on adore enfermer les Hollandais pour les décrire.

L’arrogance peut devenir positive et se transformer en arme…

Et pourtant lorsqu’elle est contrôlée et dosée comme van Bommel la gère depuis le début de la saison, l’arrogance peut devenir positive et se transformer en arme… mais sans le double tranchant. Le directeur sportif, Marc Overmars, n’est d’ailleurs pas arrivé qu’avec des casseroles en début de saison à l’Antwerp, il a aussi emmené plusieurs compatriotes en renfort. Mais là aussi, de manière dosée avec un vestiaire bien équilibré entre arrogance et humilité, expérience et jeunesse, finesse technique et puissance physique.

Reste à voir si ce fin dosage permettra au président Paul Gheysens d’assouvir rapidement ses désirs. Lui qui ne fait pas dans le dosage quand il s’agit d’investir dans un projet et qui a pour leitmotiv : “J’ai beaucoup de temps mais peu de patience…”