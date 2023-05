Westerlo a ouvert la marque sur un corner bien tiré par Maxim De Cuyper et repris par Nacer Chadli qui a placé sa balle dans le petit filet gauche (23e). Quelques minutes plus tard, les Gantois sont revenus dans la rencontre. Gift Orban, pris par trois défenseurs, a perdu le ballon dans le rectangle mais Andrew Hjulsager est arrivé lancé et a envoyé une frappe imparable au fond des filets (27e).

Il a fallu attendre la seconde période pour voir l'une des deux équipes prendre l'ascendant au marquoir. Les Buffalos ont pu compter sur un superbe effort solitaire de Hugo Cuypers pour faire 1-2 à un quart d'heure du terme (76e). Tarik Tissoudali a plié définitivement la rencontre en inscrivant le troisième but gantois sur un assist de Cuypers (81e).

La Gantoise reste donc en tête des Europe Playoffs 41 points, onze de plus que le Cercle Bruges, 2e, qui se rend au Standard (4e, 30 points) samedi à 20h45. Westerlo est 3e avec 30 points.