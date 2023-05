On sait déjà qui sera champion de Belgique : un ancien milieu défensif, “le poste idéal pour devenir coach”

Ne doit-on y voir qu’une coïncidence ? “Non, répond Kris Van Der Haegen, directeur des formations d’entraîneurs à la fédération. Les médians défensifs sont déjà un peu des entraîneurs sur le terrain. Ils doivent gérer beaucoup de choses et emmagasinent déjà des compétences pour faire un bon coach après leur carrière. J’avais Timmy Simons dans ma session précédente et j’ai Steven Defour cette année, deux excellents milieux quand ils jouaient. ”

Defour est le quatrième et dernier ancien médian défensif de niveau professionnel en poste en Pro League cette saison. Un jeune coach qui a atteint la finale de la Coupe de Belgique pour sa première expérience comme T1 avec Malines.

Du Mondial à la D2, les anciens médians font des miracles

Sur les 18 entraîneurs en Pro League en fin de saison (sans tenir compte des entraîneurs limogés tout au long de l’année), on trouve une très large majorité d’anciens défenseurs (voir infographie).

Plus d'anciens défenseurs que de milieux défensifs sur les bancs de Pro League. ©IPM

On ne peut donc pas dire que les médians défensifs ont envahi le paysage des entraîneurs. On pourrait par contre penser qu’avoir un ancien milieu sur son banc peut bien aider. La finale de la dernière Coupe du monde ? Lionel Scaloni contre Didier Deschamps. Le champion d’Angleterre (et favori pour la finale de la Ligue des champions) ? Pep Guardiola. Le champion d’Espagne ? Xavi. Uniquement des anciens médians défensifs. “On pourrait même ajouter Carlo Ancelotti du Real Madrid à cette liste prestigieuse”, sourit Van Der Haegen.

guillement Ça ne marche pas toujours, regardez avec moi: bon milieu défensif, mauvais entraîneur."

Chez nous aussi, l’étiquette d’ex-milieu brille. Il faut déjà remonter à 2018 avec Ivan Leko pour trouver un entraîneur champion de Pro League qui n’était pas un ancien médian défensif. Il y a eu Philippe Clement trois fois de suite (même s’il a terminé sa carrière comme défenseur) puis Alfred Schreuder. Et le champion de D2 cette saison ? Vincent Euvrard, lui aussi milieu de terrain pendant sa carrière de joueur avant de faire monter le RWDM.

Depuis 2013, six titres sont revenus à d'anciens médians défensifs. ©IPM

Le poste idéal pour être un coach moderne

“Mais ça ne marche pas toujours. Il suffit de me regarder moi : bon milieu défensif mais mauvais entraîneur, rigole Franky Van der Elst, reconverti comme consultant télé après avoir coaché, entre autres, le GBA, Lokeren et Saint-Trond. Pour être un bon T1, il faut être obstiné et avoir un gros caractère. Ce sont souvent des qualités qu’on retrouve chez un milieu défensif. On peut le voir avec Guardiola, Xavi mais aussi Xabi Alonso qui fait du bon boulot à Leverkusen. Il y en a encore d’autres mais de là à dire qu’avoir un ancien médian défensif sur son banc est une nouvelle tendance dans le foot, je dis non. Même si c’est chouette de voir qu’il y aura trois anciens médians défensifs sur le podium en Pro League cette saison, c’est surtout du hasard selon moi. ”

Mark van Bommel face à Lionel Messi lors d'un Barça-Milan. ©Photo News

Il est vrai qu’on a aussi imaginé une tendance il y a quelques années avec les anciens gardiens, quand Michel Preud’homme était l’entraîneur belge à la mode. “Comme Raymond Goethals, lui aussi ex-gardien, à son époque. Mais Guy Thys était attaquant pendant sa carrière. Et Paul Van Himst aussi, précise Van Der Haegen. Le football évolue et le métier de coach aussi. Aujourd’hui, il doit organiser la défense et l’attaque d’une équipe. Avant, on laissait peut-être plus de place à l’improvisation en zone offensive. L’ex-milieu de terrain est donc bien placé pour s’occuper des deux aspects, lui qui a cherché l’équilibre entre défendre et attaquer toute sa carrière. ”

Et si Axel Witsel était le prochain ?

Depuis le banc, les entraîneurs cherchent toujours des relais sur la pelouse. Une sorte d’adjoint en short et crampons au cœur du jeu. “Et cela arrive souvent que ce soit le milieu défensif, explique Van Der Elst. Le médian voit jouer tous les autres et doit jouer pour eux. Un attaquant pourra se permettre de d’abord penser à lui à certains moments d’un match. Ce qui ne peut jamais arriver à un médian. Un buteur peut jouer à haut niveau pendant vingt ans et ne pas avoir collectionné de qualités particulières pour faire un bon entraîneur. Un médian défensif bien. Tu pars donc avec un temps d’avance dans ta reconversion. Mais c’est peut-être l’ancien attaquant qui fera la plus belle carrière de coach. Tu n’es assuré de rien. ”

guillement "Aujourd'hui, un coach doit organiser la défense mais aussi l'attaque. L'ex-milieu défensif est bien placé pour s'occuper des deux aspects."

La mode des milieux défensifs sur le banc pourrait encore avoir de l’avenir malgré tout. “Quand je vois jouer un garçon comme Axel Witsel, je me dis qu’il comprend tellement bien le jeu qu’il a clairement des atouts pour devenir un entraîneur, avoue Van Der Elst. Mais il y a encore plein d’autres paramètres. Il faudra voir s’il en a l’envie. Mais s’il décidait de se lancer, il aurait déjà de fameux atouts.”

Wouter Vrancken et Karel Geraerts à une autre époque, lors d'un Gand-Standard. ©Photo News

Souvent considéré comme un poste ingrat parce qu’il faut courir pour les autres sans marquer ou sauver des buts, le milieu défensif prendrait sa revanche sur le banc. Un banc où, en plus du sens tactique et du leadership, il faut aussi un feeling avec la préparation physique. “Un milieu a couru pendant toute sa carrière. Il connaît l’importance de la condition physique”, précise Van Der Elst. “Et il en tient compte aussi dans son coaching”, ajoute Van Der Haegen.

Nos interlocuteurs n’en parlent pas mais on pourrait aussi dire que le milieu défensif a appris à apprivoiser les arbitres pendant sa carrière de joueur. Il suffit de voir comment van Bommel, avec beaucoup de finesse, et Vrancken, avec plus de présence physique, bavardent avec le quatrième arbitre pendant les matchs. “C’est le poste idéal pour être un bon coach moderne, conclut Van der Haegen. Je crois que je vais commencer à tenir des statistiques parmi mes élèves. Je suis curieux de voir si on verra de plus en plus de médian défensif aux cours dans les années à venir. ”