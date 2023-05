C’est la panique générale à l’Antwerp avant le match décisif contre Genk

Le champagne était déjà au frais au Bosuil. Des centaines de bouteilles avaient été casées dans les frigos. Et sur le terrain, tous les éléments étaient réunis pour que l’Antwerp fasse la fête comme Naples, qui n’avait plus été sacré depuis 33 ans : le forfait de Teuma, la non-titularisation d’un Boniface à moitié blessé, le 1-0 de Janssen, la blessure de Van Der Heyden, l’exclusion de Lynen avant l’heure de jeu et le niveau de jeu dramatique de l’Union…

Les Unionistes fêtent leur but chanceux, les Anversois sont assommés. ©BELGA

Cette égalisation surréaliste de Puertas, finalement accordée à Vermeeren, personne ne l’avait senti venir. Sauf qu’on n’est jamais à l’abri d’un but quand on autorise l’adversaire de rentrer dans son rectangle. En remplaçant son attaquant Janssen – sorti avec des crampes – par le médian Mandela Keita, Mark Van Bommel a lancé un mauvais message à ses joueurs. Il leur a fait comprendre que malgré le fait de jouer à onze contre dix, il fallait préserver le 1-0 au lieu d’aller chercher le 2-0.

Le Néerlandais était visiblement vexé en étant confronté à ce raisonnement. “Bien sûr que nous voulions marquer le 2-0, lâchait-il à la conférence de presse. Et c’est faux de dire que nous avons joué sans attaquant après la sortie de Janssen. Ekkelenkamp et Stengs peuvent jouer comme demi-attaquant.” Et pourtant, ce choix tactique pourrait le poursuivre encore longtemps si l’Antwerp échoue à Genk. Selon les mauvaises langues, cela démontre pourquoi le palmarès de Van Bommel dans ses clubs précédents (le PSV et Wolfsbourg) est resté vierge.

guillement Nous avons une deuxième balle de match, ce qui n'était pas le cas dans ma finale de Coupe du monde 2010.

Le but égalisateur de l’Union a eu l’effet d’une bombe atomique sur l’Antwerp. La déception des joueurs était comparable à celle des vice-champions de Dortmund la veille. En venant s’exprimer devant les micros de la presse, Jelle Bataille avait la voix et la lèvre qui tremblaient. Il nous revient que dans le vestiaire, beaucoup de larmes ont coulé. Et le public si bruyant était assommé. Comme si le titre était perdu. “Il nous faudra quelques jours pour nous en remettre”, avouait Bataille. Van Bommel y ajoutait : “Mentalement, ce sera beaucoup plus difficile de nous remettre de cette déception que de la défaite à Bruges.”

Van Bommel a tenté de remonter le moral de ses joueurs. En vain. ©PDV

Sur papier, l’Antwerp reste pourtant favori. Une victoire suffit pour remporter le premier titre depuis le 12 mai 1957, quand l’Antwerp de Vic Mees avait battu Gand devant 40 000 personnes. Van Bommel a donné un exemple à son vestiaire pour lui remonter le moral. “Moi, en 2010, j’ai perdu la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne après un but (NdlR : d’Iniesta) à cinq minutes de la fin des prolongations. La Coupe du monde se joue tous les quatre ans. Nous, contre l’Union, nous avons loupé une première balle de match. Nous en recevons une deuxième. La semaine prochaine, déjà. Mais bon. Après une telle déception, mes joueurs n’ont pas entendu ce que j’ai dit.”

guillement Nous gardons le sort entre nos mains, mais ce n'est pas ce que je ressens actuellement.

Le match de ce dimanche à 18h30 aurait légèrement pu réconforter les Anversois, comme le 1-1 de Genk contre l’Union de la semaine précédente. Si Genk avait perdu des plumes à Bruges, il aurait été éliminé pour le titre et il aurait pu prendre le match contre l’Antwerp à la légère. Mais le 1-2 de Hrosovsky à la 81e – inscrit sous les applaudissements d’une partie du public de Bruges, qui déteste l’Antwerp – a changé ce scénario. En battant l’Antwerp la semaine prochaine, les Limbourgeois pourraient être sacrés. Et ils n’ont pas oublié leur fin de match houleuse à l’Antwerp (cartes rouges pour Tresor et Ouattara). Autre handicap pour l’Antwerp : Calvin Stengs, son meilleur joueur des playoffs, est suspendu. Et Janssen est sorti très tôt : est-il au bout du rouleau ou même blessé ?

Bref : l’euphorie et l’optimisme anversois se sont dissipés et ont été remplacés par du pessimisme. “Nous gardons le sort entre nos mains, mais ce n’est pas ce que je ressens actuellement”, dit Bataille. Pour faire le lien avec Roland Garros, on le comparerait à un joueur de tennis qui – après avoir gagné les deux premiers sets – a perdu le troisième malgré une balle de match et sent qu’il va se faire remonter dans les deux sets suivants. C’est la panique générale à l’Antwerp.