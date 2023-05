Comment Genk se réveille depuis deux matchs et s’offre une dernière chance d’être champion

Un terme souvent galvaudé qui aurait pourtant bien collé aux Limbourgeois. Panache, fougue, talent, tous les éléments étaient réunis pour réussir. Et cela offrait du beau spectacle semaine après semaine. Le football qu’on aime.

Un verbe qu’on doit conjuguer au passé. Genk a eu un sursaut d’orgueil contre l’Union mais a reperdu pied face au Club Bruges. À l’image de ce qui a été donné de voir depuis quelques mois déjà. Les hommes de Vrancken n’ont pas impressionné et ont dû s’en remettre à un peu de réussite pour s’offrir une dernière chance d’être champion (sans le “beau”) de Belgique le week-end prochain.

Ils doivent gagner et regarder les voisins

Les Genkois sont à un point du duo Antwerp-Union. Ce qui signifie qu’ils ont leur sort… à moitié en main. Ils devront battre l’Antwerp et espérer que l’Union ne gagne pas face à Bruges. Deux missions qui n’ont rien de simple.

Genk n’a pas bien joué. Il a été malmené par un Club Bruges qui traînait pourtant la patte en début de match. Et pourtant, les Brugeois ont malmené Genk une grande partie du match. Cela manquait de liant chez les Limbourgeois. Trésor, posté en numéro 10, n’a pas réussi à distribuer le jeu. L’impact s’est fait ressentir avec un Sor invisible et un Arokodare juste capable de gagner des duels aériens.

Le double mètre du Nigérian a fait du bien et a permis à Genk de prendre un peu d’air en première mi-temps. À sa sortie, Genk a été confronté à ses manquements, incapables de poser son jeu. Il a fallu une phase confuse, conclue par le besogneux Hrosovsky, et un Bruges démobilisé pour faire la différence et puis creuser l’écart en fin de match.

Le titre passera par une contreperformance de Bruges contre l’Union. Les Bruxellois n’ont pas été brillants ce week-end mais ne devraient pas avoir trop de problèmes pour écarter les hommes de De Mil. Vu le nombre de blessés dans les rangs brugeois, la prudence sera de mise et l’effectif pourrait être largement chamboulé. Et si c’était l’Union qui pouvait en profiter ?