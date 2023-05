Geoffrey Valenne, intérimaire amer au Standard : “J’aurais voulu vivre ce moment dont je rêvais dans d’autres conditions”

Un cap dont celui qui est passé par brièvement par les Francs Borains et Charleroi rêve depuis longtemps. “On fait ce métier pour en arriver là. J’ai gravi tous les échelons au Standard, où j’ai commencé à travailler en 2009. Et je suis content d’avoir vu des jeunes du centre de formation sur le terrain ce samedi.”

"Je ne suis pas Ronny Deila et je ne veux pas l'être"

A-t-il quand même pu profiter un peu de ce moment particulier dans une carrière ? “Je suis content d’avoir la confiance du club. Je viens de vivre plusieurs journées compliquées mais enrichissantes. Il y a quand même un peu de fierté, oui.” Et des ambitions de revivre cette expérience à l’avenir ? “J’ai entamé la licence professionnelle et j’aimerais d’abord me stabiliser dans le staff de l’équipe première; Mais en ce moment, je dois mettre ma personne de côté pour le moment car c’est l’institution Standard qui prime. J’ai bien insisté sur ce point avec les joueurs : je ne suis pas Ronny Deila et je ne veux pas l’être.”