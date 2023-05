Le raté et la suspension de Stengs risquent de coûter cher à l'Antwerp

L’Antwerp a failli être champion grâce à son duo néerlandais Janssen (auteur du but) et Stengs (qui a livré l’assist). Mais la déviation malencontreuse de Vermeeren (dans le même but et le même coin où il avait inscrit le 3-2 contre Bruges à la 97e !) sur la tentative de Puertas en a décidé autrement.

Le meilleur joueur de l’Antwerp pendant ces playoffs est Calvin Stengs. Il est le seul joueur offensif à ne pas être paralysé par le stress. Sa montée au jeu contre Genk avait fait basculer le match. Et à Bruges, dans des conditions difficiles, il était le seul à atteindre un niveau raisonnable. Contre l’Union, il était encore le seul à mériter un 7 sur 10.

Seulement, Stengs a raté la plus grande occasion du match, après un cadeau de Moris. Il n’a pas cadré son tir alors qu’il était tout seul dans le grand rectangle. À 2-0, le match aurait été plié, surtout quand Lynen s’est pris sa carte rouge. Si un jour, Stengs veut être transféré vers un grand club européen, il devra concrétiser ce genre d’occasions.

Stengs a encore un autre défaut : il se prend trop de cartes. Sa huitième jaune de la saison (il s’est également pris une riuge contre Anderlecht) lui coûte le deuxième match du titre, à Genk. Sa suspension risque de coûter cher, vu que l’Antwerp devra gagner au Limbourg.

Sans le but le plus chanceux de la saison de l'Union, personne n'aurait parlé du mauvais changement de Van Bommel.

L’autre Néerlandais mis sur un piedestal ces dernières semaines – le coach Mark Van Bommel – peut aussi s’en vouloir après le match de ce dimanche. Quand Janssen a dû quitter le terrain avec des crampes à l’heure de jeu, il a préféré faire monter un médian – Mandela Keita – au lieu d’un attaquant – Gyrano Kerk. Contre une équipe qui est réduite à dix, ce n’est pas la meilleure idée.

Van Bommel était aussi abattu que ses joueurs.

Visiblement vexé à la conférence de presse, Van Bommel s’est défendu en prétendant que Stengs et Ekkelenkamp devaient jouer comme faux attaquant et que son équipe a bel et bien tenté de doubler le score. Mais Van Bommel sait évidemment qu’il n’a pas fait le bon choix.

Cela dit, ce changement n’aurait évidemment pas été évoqué si l’Union n’avait pas marqué son but le plus chanceux de la saison. La malchance qui a privé les Bruxellois du titre en 2022, pourrait avoir changé de camp. Le suspense reste de mise…