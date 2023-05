”Deila qui s’en va : c’était un peu la chronique d’un départ annoncé. En voyant comment les Rouches se portent en playoffs, il est légitime de se demander : tant de labeur pour cela ? C’est malheureux, on ne va se souvenir que de cela. Certes, il y a une part de vraie si on adopte cette posture. On sent que la situation a été abandonnée de toute part. Les supporters sont les dindons de la farce. Le plus important est de trouver un successeur qui ait suffisamment de carrure (les comparaisons avec Deila vont fuser). Un coach fusionnel avec le Standard, ça ne court pas les rues. Mais des candidatures, les dirigeants vont en avoir à la pelle.”

2. “Les Rouches ne repartent pas de 0.”

”Il faut aussi voir comment 777 Partners va se comporter vu la remontée de la Genoa en Serie A. Qui aura la priorité ? Deila est parti parce que le Standard ne répondait pas à ses ambitions… Quelles sont-elles finalement ? Le club ne repart pas à 0, même s’il est clair qu’il retombe plus bas. Il y a le souci d’être ambitieux tout en serrant le cordon de la bourse… Ce n’est pas toujours compatible. Le noyau va énormément bouger. Il va falloir être créatif. Une bonne nouvelle à Liège tout de même : les U23 restent en D1B. Une performance qu’il ne faut pas négliger.”

3. “Van Bommel a commis une erreur en faisant monter Keita.”

”On pouvait tirer des parallèles entre Dortmund et l’Antwerp. Pas au niveau des scénarios, mais des attentes. C’est délicat quand tu prépares autant le titre avant un match. Beaucoup d’éléments plaidaient en faveur des Anversois. Encore plus à la lecture de la feuille de match. Ce contexte favorable a finalement contaminé le groupe, jusqu’à l’entraîneur. Trop attentistes, ils ont joué avec le frein à main, la rouge les a endormis. Alors que Janssen se blesse, Kerk est sur le banc. Van Bommel décide de faire monter Keita. Le changement interpelle, surtout quand ton équipe évolue à 11 contre 10. Or, Kerk est le contre-attaquant parfait. Il aurait pu profiter des espaces. Van Bommel a commis une erreur. Il va refaire le match car c’est quelqu’un d’intelligent qui a apporté énormément au Bosuil. Ce choix, il le regrettera.”

4. “Un gros coup de chapeau si l’Antwerp gagne à Genk.”

”Le rapport psychologique s’est inversé, en faveur de l’Union SG. Van Bommel a dit qu’il y a eu des pleurs dans le vestiaire. Il a même évoqué sa finale de la Coupe du monde 2010, quand Iniesta crucifie les Pays-Bas à 5 minutes du terme. Il va falloir aller à Genk, qui va aussi crânement jouer sa chance en tant que chasseur. Je ne voudrais pas être à la place des joueurs anversois. Je leur tirerais un gros coup de chapeau s’ils vont gagner à Genk vu le coup au moral qu’ils viennent d’encaisser. Tout le monde se disait qu’ils allaient être champions. C’est là que l’expérience de joueur de van Bommel va être cruciale. Je m’inquiète plus de la potentielle absence de Janssen que de la suspension de Stengs.”