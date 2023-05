Genk croit pouvoir dépasser l’Union et l’Antwerp : "On sent qu’on peut encore être champions"

L’équation est simple : si l’Antwerp gagne, il est champion. Si ce n’est pas le cas, les Anversois devront espérer que l’Union ne fassent pas mieux qu’eux. Et Genk dans tout ça ? Les Limbourgeois doivent battre l’Antwerp et prier pour que l’Union perde des points face à Bruges.

"Nous restons outsiders mais nous y croyons à fond, dit Wouter Vrancken. Je sens que nous pouvons le faire, être champions. J’aurais voulu que nous soyons seuls maîtres de notre sort mais nous devrons faire avec cette situation. Seuls les points comptent et je suis heureux que mes joueurs soient récompensés. Pas uniquement de la victoire face à Bruges mais de pouvoir se battre pour le titre jusqu’à la dernière journée. Ils le méritent."

Gagner, même sans bien jouer

Joseph Paintsil ne s’est, lui, pas étendu sur le seul : "It’s do or die". Genk devra déjà gagner et ne pas réfléchir plus loin que cela. "Et il faudra mieux jouer qu’hier pour y parvenir", ajoute-t-il.

guillement C'était notre première victoire en jouant mal."

Wouter Vrancken ne se faisait d’ailleurs pas d’illusion sur le niveau de jeu de son équipe malgré la victoire. "Nous avons souvent perdu des points en jouant bien. Ce week-end, c’était la première fois que nous gagnions en jouant mal. C’est bizarre à dire mais je suis fier de mes joueurs."

À en croire les statistiques, Bruges méritait la victoire autant que Genk. L’Antwerp n’est pas Bruges et Genk devra hausser son niveau de jeu autant offensivement que défensivement pour espérer battre une équipe aussi chirurgicale que celle de Mark van Bommel. "Le fait de jouer notre dernier match à domicile est un avantage, poursuit Vrancken. Aucune équipe n’a vraiment réussi à nous faire totalement déjouer sur notre pelouse, devant nos supporters."

Les cadres pour faire la différence

Le collectif genkois s’est étiolé au fil de la saison. Le match contre Bruges n’a pas donné l’espoir d’un soudain regain de forme. Genk a brillé par sa solidarité et ses combinaisons, il doit désormais le faire au travers des qualités intrinsèques de ses meilleurs joueurs. À commencer par Maarten Vandevoordt. Pour être champion, il faut avoir un grand gardien. Le jeune Belge a prouvé qu’il en était la définition. Sans son réflexe de début de match devant Roméo Vermant, Genk se serait certainement effondré. Patrick Hrosovsky est l’homme de cette fin de saison en compagnie de Mike Trésor. L’un pour bosser, l’autre pour distribuer. Avec Joseph Paintsil, ils ont un joueur capable de faire la différence sans aide. Reste à savoir si cela suffira au bout de 38 matchs.