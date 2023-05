Affaire Mark Van Bommel : son agresseur voulait contraindre l'entraîneur de l'Antwerp à lui donner un contrat de footballeur professionnel

M. van Bommel a été abordé par un homme armé dans la nuit du 24 au 25 octobre l'an dernier alors qu'il s'apprêtait à garer sa Porsche dans un parking souterrain. L'entraîneur néerlandais de l'Antwerp avait rapidement reculé et était sorti du parking, en appelant à l'aide à haute voix. Son agresseur avait pris la fuite à pied.

La police avait saisi la voiture de M. Van Bommel pour enquête et a découvert un traceur qui y était fixé. Les enquêteurs ont également utilisé des images de vidéosurveillance disponibles pour identifier le suspect.

Les enquêteurs ont d'abord pensé que le prévenu ciblait la voiture de luxe de l'entraîneur anversois, mais un fichier audio en anglais contenu dans son téléphone portable a permis d'en savoir davantage sur les raisons de l'agression. "Écoute Mark, la vie de ta famille en dépend. Laisse ce garçon devenir un joueur professionnel, ou nous te tuerons, toi et ta famille. Nous savons où vous vivez", disait le message en question.

Le parquet estime que le prévenu avait bien l'intention de voler et de faire pression sur Mark van Bommel pour qu'il lui donne un contrat professionnel. Le jeune homme avait également envoyé des courriels à Zulte Waregem et au club de Gand notamment. Le parquet a requis cinq ans de prison et une amende de 1.200 euros.

Jugement le 13 juin.