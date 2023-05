Pro League Awards : voici les trois nommés pour le titre de joueur de l’année

Le dénouement sera serré entre trois éléments qui ont tant brillé cette saison.

Victor Boniface

Les absents ont toujours tort sauf lorsque l’on s’appelle Victor Boniface. Légèrement blessé en cette fin de saison, le Nigérian manque tant à l’Union au point où Karel Geraerts a pris le risque de le faire monter sur une jambe à l’Antwerp. On comprend pourquoi en voyant l’apport de l’avant.

Avec 22 buts et 11 passes décisives en 54 rencontres toutes compétitions confondues, le numéro 7 unioniste a parfaitement remplacé Undav pour sa première année en Belgique. Au-delà de ses statistiques dans la zone de vérité, l’ancien buteur de Bodo/Glimt incarne un véritable point d’ancrage pour ses coéquipiers.

L’Europe l’a découvert à travers ses prestations en Europa League et nul doute que le joueur de 22 ans vit déjà ses dernières heures dans notre compétition. Quoi de mieux qu’un titre et qu’un trophée de joueur de l’année aux Pro League Awards comme cadeau d’adieu ?

Victor Boniface. ©PCR

Teddy Teuma

Lui aussi diminué, il manque cruellement à l’Union en cette fin de championnat. Pour la simple et bonne raison que le médian incarne le rôle de métronome dans cette équipe que l’on n’attendait pas à ce niveau. La saison de la confirmation est la plus compliquée mais l’international maltais est parvenu à réitérer ces prestations de l’exercice précédent en se montrant encore plus décisif.

Cette année, celui qui fêtera ses 30 ans le 30 septembre prochain a réussi à réaliser un “double-double” en inscrivant en championnat 10 réalisations et en adressant 12 assists. Sa propension à récupérer proprement les ballons et à les amener à l’entrée de la surface adverse fait de lui un candidat légitime au trophée de Jupiler Pro League Player of the Season.

C’est presque acté. Lui aussi partira cet été. Beaucoup d’observateurs estimaient qu’il méritait le Soulier d’or l’an dernier. Va-t-il se rattraper avec le titre de joueur de l’année ?

Teddy Teuma. ©JIMMY BOLCINA

Mike Trésor

Personne n’avait jamais inscrit autant d’assists que lui auparavant en Belgique. Avec 23 passes décisives, Mike Trésor a régalé ses partenaires tout en n’oubliant pas de se faire justice lui-même comme le démontrent ses 8 goals.

De tels chiffres font de lui un candidat légitime pour décrocher la timbale. Et ce n’est pas son carton rouge reçu stupidement à l’Antwerp qui gâchera sa cuvée 2022-2023. Déjà récompensé du titre de Soulier d’Ebene, l’ailier veut collecter les récompenses.

Être le “Player of The Season” pour se consoler de la probable perte du titre ? Ce serait l’idéal avant de goûter pourquoi pas à une convocation avec les Diables rouges pour la première fois.

Mike Trésor. ©PCR

Voici les autres nominés qui n'ont pas été retenus dans les trois meilleurs :

4. Toby Alderweireld - Antwerp

5. Hugo Cuypers - KAA Gent

6. Jean Butez - Antwerp

7. Vincent Janssen - Antwerp

8. Bryan Heynen - KRC Genk

9. Joseph Paintsil - KRC Genk

10. Maxim De Cuyper - Westerlo