Le sujet que vous avez choisi : Union, Antwerp ou Genk, qui a le plus de chances d’être sacré champion ce dimanche ?

D’un point de vue mathématique et très concret, rappelons que les Anversois sont les seuls à avoir leur sort entre les mains. En cas de victoire à Genk, ils seront assurés du titre. L’Union doit par contre dominer Bruges en espérant que l’Antwerp se loupe. Et Genk doit battre l’Antwerp pendant que l’Union ne gagne pas…

Mais au-delà des chiffres, il y a le programme de cette dernière journée. Celui-ci avantage l’Union, qui trouvera en Bruges un adversaire démobilisé avec, en prime, l’avantage d’évoluer à domicile. Alors que l’Antwerp devra réussir à conclure dans une Cegeka Arena surchauffée, où les supporters limbourgeois voudront croire en l’exploit.

Et puis, il y a les absents de part et d’autre. L’Antwerp devra faire sans Stengs mais pourrait finalement aligner Janssen. Genk sera plus que probablement privé de Heynen. Quant à l’Union, elle devra probablement faire sans Lynen, Van der Heyden et Vertessen alors que Teuma et Boniface sont également incertains. Heureusement pour les Bruxellois, Bruges sera également privé de plusieurs atouts (Jutglà, Sko Olsen, Odoi, Mata…).

Dernier élément à prendre en compte : la pression. Elle sera bien plus présente sur les épaules de l’Antwerp et de l’Union alors que Genk, qui était arrivé en tête du classement à l’issue de la phase classique, se retrouve avec une opportunité en or de coiffer ses deux adversaires au poteau malgré son maigre bilan de 7/15 dans ce mini-championnat.

Actuellement, le site de paris sportifs betFirst donne l’Antwerp favori avec une cote de 2.15 (comprenez que vous gagnerez 1,15€ pour 1€ misé) juste devant l’Union, qui a une cote à peine plus haute de 2.20. Autrement dit, les deux clubs ont sensiblement les mêmes chances de coiffer les lauriers. De son côté, Genk est la grosse cote de cette dernière journée : 4.50.