”Je ne vois pas le Club Bruges battre l’Union car la saison brugeoise se termine de manière compliquée. Il y a donc de grandes chances que l’Union s’impose. De l’autre côté, ce sera très accroché entre Genk et l’Antwerp. Au vu de ce qu’il s’est passé la semaine passée, l’Union possède un avantage psychologique mais même si l’équipe de Geraerts a prouvé en coupe d’Europe qu’elle savait répondre à l’attente, il existe tout de même un doute sur la capacité unioniste à remporter ce dernier match. Quand on voit ce qu’il s’est passé en Allemagne avec Dortmund et le Bayern, on comprend que gagner un match pour être champion n’a rien d’évident, quel que soit le niveau. Dans ce contexte, Genk pourrait peut-être profiter de son rôle d’outsider pour jouer libéré. Les Limbourgeois n’ont rien à perdre et tout à gagner. À l’Antwerp, le contexte historique pèse sur les épaules et il ne sera pas évident d’effacer la déception du week-end passé. Le Great Old se voyait déjà champion avant le match et a manqué de modestie. Il ne faut oublier non plus que le match aller entre l’Antwerp et Genk avait été très tendu et que le Racing aura à cœur de prendre sa revanche. C’est un élément de motivation qui sera peut-être encore plus fort que le potentiel titre en lui-même.”

Thomas Chatelle : “Attention à Genk qui pourrait rafler la mise”

”Je ne pense pas que l’Antwerp va gagner à Genk. Et je pense que l’Union a de bonnes chances de battre le Club Bruges, qui est démobilisé en cette fin de saison. Mais je ne le jurerais pas. Il y a trois semaines, tout le monde voyait Genk être champion. Il y a deux semaines, c’était l’Antwerp. Et désormais, l’Union semble avoir la faveur des pronostics. L’équipe unioniste a été la plus régulière de ces playoffs. Mais tout cela est tellement aléatoire. Qui voyait les Anversois lâcher leurs trois points la semaine dernière, à onze contre dix ? Ils ont pris un coup sur la tête. Pour faire une parallèle avec le tennis : l’Antwerp a manqué une balle de match de match sur son service mais elle en a toujours une autre, avec l’Union au service. Mais il ne faut pas exclure que Genk rafle la mise. Les Limbourgeois se sont sentis éliminés de la course au titre et désormais, ils sont de retour dans la course. Mentalement, le boost est énorme et il ne faut pas négliger ça.”

Swann Borsellino : “L’Union a l’expérience de la saison passée”

”Je pense que l’Union va être championne grâce au fait que Genk a encore quelque chose à jouer : le titre mais aussi une qualification pour la Ligue des champions via la deuxième place. Si le Racing avait été privé de tout objectif, cela aurait été plus facile pur les Anversois. Je pense également qu’on a vu, sur ces derniers matchs, à quel point il était compliqué d’aller chercher un titre après lequel on court depuis autant d’années (NdlR : le dernier titre du Great Old remonte à 1957). Cette équipe anversoise a des qualités qu’on aime, comme la jeunesse belge dans ses rangs, mais elle manque un peu d’expérience. Quand elle doit trop réfléchir, comme ce fut le cas à 11 contre 10 face à l’Union la semaine passée, elle a plus de difficultés. Au contraire, l’Union a l’expérience de l’an dernier. Les Unionistes ont appris dans la difficulté. Le clin d’œil de l’histoire fait que ce dernier match, pour l’Union, se joue face au Club Bruges. Il y a une revanche à prendre sur le titre brugeois acquis au Parc Duden la saison passée.”

Johan Walem : “L’Antwerp a toujours son sort en main, c’est un avantage”

”C’est vraiment difficile de pointer un favori. Il ne faut pas tourner autour du pot : celui qui va gagner sera champion. L’Antwerp a toujours son sort entre ses mains et possède un avantage malgré son partage de la semaine passée. Les Anversois sont des sportifs de haut niveau et gagner des matchs, c’est leur métier. Même si ce final est inédit, cela reste 90 minutes durant lesquelles il faut tout donner pour ne pas avoir de regret. Chaque coach aura l’occasion de faire passer, pour la dernière fois, son message de la saison. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Cela part un peu dans tous les sens en cette fin de saison mais chacun mérite, à sa manière, de remporter ce titre. Genk a proposé un football chatoyant durant six mois, l’Union a été une force constante qui a su se renouveler grâce à de fabuleux transferts l’été dernier. Quant à l’Antwerp, il a bénéficié des investissements conséquents de son président, qui a beaucoup de moyens. Personne n’est là par hasard.”

Frédéric Gounongbe : “L’Union, ce serait une belle histoire”

”J’ai une claire préférence pour l’Union par rapport à l’histoire que ce club nous raconte depuis qu’il est remonté en D1, et par rapport à ce qu’il s’est passé la saison dernière. Se dire qu’ils ont perdu le titre contre le Club Bruges, à la maison, et qu’ils pourraient, cette année, le remporter contre le Club Bruges, à la maison, ce serait une belle histoire. Je vois l’Union terminer championne en battant des Brugeois démobilisés et je ne vois pas l’Antwerp aller chercher la victoire à Genk.”

Nordin Jbari : “L’Union a son destin en main”

”Cela fait longtemps que je mise sur l’Union et je reste sur mon avis. Même quand c’était un peu difficile, les Unionistes ont répondu présents. Pour ce qu’ils font depuis deux ans, ils méritent le titre. C’est une bonne équipe qui a toujours su trouver des solutions dans les moments difficiles, comme ce fut une nouvelle fois le cas à l’Antwerp, à 10 contre 11. Même dominés, ils s’en sont sortis avec un bon résultat. La victoire de Genk au Club Bruges change totalement la donne. Le déplacement des Anversois dans le Limbourg n’est plus le même. Genk peut être champion et je vois l’Antwerp y perdre des plumes tandis que l’Union devrait s’imposer face à un Club Bruges un peu démoralisé, qui va jouer avec des jeunes. Le retour en forme de Burgess, après avoir connu une période un peu plus compliquée, fait beaucoup de bien à l’Union. Il prouve qu’il est un des meilleurs défenseurs de Belgique et avec lui, on peut aller à la guerre. Pour moi, par rapport à la situation, l’Union est l’équipe qui a le plus son destin en main.”

Silvio Proto : “L’Union mérite d’être récompensée pour ses deux dernières saisons”

”Mon prono, c’est Union championne. Cette équipe le mérite au regard des deux dernières saisons. Cela n’aurait d’ailleurs pas été scandaleux qu’elle soit championne à chaque fois. Pour moi, le Club Bruges n’ira pas s’imposer au Parc Duden et pour l’Antwerp, cela va être compliqué d’aller gagner à Genk. Les Anversois ont leur sort entre les mains mais les Limbourgeois ont encore un coup à jouer, ce qui change tout.”

Benoit Thans : “L’Union championne pour marquer le retour des clubs historiques”

”Plusieurs facteurs seront importants, comme la gestion du stress et de l’arbitrage. Un carton rouge, une contre-attaque, un but contre son camp, une décision arbitrale : tout peut arriver et décider du titre. Je pense aussi que la rivalité entre certains clubs, notamment entre le Club Bruges et l’Antwerp, peut jouer un rôle. Je vois le Club se déplacer à l’Union de manière légère, avec des jeunes. L’Union, elle, sera boostée et je la vois s’imposer. Dans l’autre match, je ne vois pas Genk se laisser marcher sur les pieds à la maison. J’ai donc l’impression que l’Union sera championne, ce qui serait magnifique. Ce serait la récompense du travail des dernières années et de celui de Geraerts ces derniers mois. Il a vraiment été impeccable dans ses choix, dans toutes les compétitions. De manière générale, de nombreux clubs historiques, comme l’Union, le RWDM ou le RFC Liège, reviennent au premier plan et je trouve ça génial. L’Antwerp, qui n’a plus été champion depuis plus de 60 ans, a également une magnifique page de son histoire à écrire. Les Anversois ont leur sort entre leurs mains et je leur tirerai mon chapeau s’ils s’imposent à Genk. Je reste opposé aux playoffs – on a bien vu en Allemagne qu’ils n’étaient pas nécessaires pour avoir du suspense – mais cette dernière journée est passionnante.”

Philippe Vande Walle : “Je vois l’Union émerger”

”Cette excitante dernière journée est très ouverte et on sait qu’il peut se passer, à tout moment, quelque chose d’imprévisible. En théorie, Genk ne devrait pas être battu contre l’Antwerp car les Limbourgeois jouent à la maison. Les Anversois, eux, ont reçu une petite gifle la semaine dernière alors que le champagne était au frais. Ils ont les qualités pour s’imposer mais je ne suis pas sûr qu’ils le fassent, ce qui ferait les affaires de l’Union, que je vois battre le Club Bruges. Les Brugeois n’ont plus rien à jouer et l’annonce de la vente du club peut avoir un effet indirect dans les têtes des joueurs. Tout supporter plus ou moins neutre sait que l’Union mérite ce titre, pour son boulot des dernières années et pour son image sympathique.”

Clément Tainmont : “L’Union est dans une dynamique positive, Genk aussi”

”Dès le début des playoffs, j’avais vu l’Union s’imposer après une lutte avec Genk. Je n’avais pas vu l’Antwerp aussi costaud mais je décide de rester sur ma position en misant sur l’Union. Dans les grands moments, cette équipe sait renverser des montagnes. Même si les Unionistes ne sont pas maîtres de leur destin, je pense qu’ils vont battre le Club Bruges, qui est démotivé, comme on l’a vu face à Genk. Les Brugeois ont également des difficultés en fin de rencontre, là où l’Union est très forte. Dans l’autre match, l’Antwerp a montré face à l’Union qu’elle avait du mal à gérer ses émotions. Les Anversois n’ont pas su finir le boulot et ont déjoué, en perdant le fil du match malgré leur supériorité numérique. Comme l’Union, Genk est dans une bonne dynamique et je vois le Racing faire perdre des points à l’Antwerp surtout avec la suspension de Stengs et la possible absence de Janssen. Derrière l’attaquant anversois, il n’y a pas autant de qualité.”