Aimé Anthuenis commente le sprint à trois pour le titre : “Onuachu… C’est comme si on m’avait retiré Koller”

Il se réjouit d’être dimanche pour suivre le dénouement du championnat de Belgique. Avec un plan à trois qui lui rappelle la saison 1998-1999, quand Bruges, Anderlecht, son futur employeur quelques semaines plus tard, et son Racing Genk avaient lutté jusqu’à la dernière journée pour le titre. Et c’est lui qui avait soulevé le trophée avec les Limbourgeois. “J’espère que ce sera encore la fête à Genk ce dimanche, même si la situation est moins favorable qu’à mon époque.”

On commence par le plus important, Aimé : comment allez-vous ?

“Tout va bien ! Je me sens à nouveau en forme. J’ai vécu une période très difficile. Deux fois, on a dit à mes proches que je n’allais pas passer la nuit, mais je suis toujours là. J’ai fini par sortir du coma après six semaines. Après, je suis encore resté quatre mois aux soins intensifs de la clinique Nikolaas de Beveren. Six mois d’hôpital, c’est très long. Je devais tout le temps rester alité. J’avais perdu tous mes muscles, j’ai dû tout réapprendre. Aujourd’hui, j’ai l’impression de revivre, même si je fêterai mes 80 ans en fin d’année. ”

Allez-vous encore au stade ?

“J’y suis déjà retourné quelques fois depuis que je vais mieux. J’étais allé voir Genk et Bruges. Ce sont toujours des moments agréables.”

Serez-vous à Genk dimanche pour l’une des deux finales des playoffs ?

“Non, je serai mieux devant ma télé pour suivre les deux matchs en même temps. Je suis curieux de voir ce qu’il va se passer. Et ne me demande pas un pronostic, c’est impossible (rires).”

Allez, vous avez quand même bien un pressentiment.

“Comment veux-tu avoir un pressentiment ? Qui aurait pu croire que l’Union allait égaliser à Antwerp en jouant à dix et sans ses deux meilleurs joueurs ? Ce championnat est fou et il le sera jusqu’au bout. La seule chose dont je suis sûr, c’est que le seul club qui n’est pas nerveux, c’est Bruges.”

Les Brugeois joueront-ils le coup à fond contre l’Union ?

“Oui, ils vont jouer, j’en suis sûr. Le triple champion en titre ne peut pas laisser filer un match juste parce que ça pourrait embêter un rival comme l’Antwerp. Mais bon, Bruges ne gagne plus beaucoup de matchs ces dernières semaines et sera encore privé de plusieurs joueurs importants. L’Union partira favorite dans ce match.”

Tous les yeux seront alors tournés vers Genk-Antwerp. Comment voyez-vous ce match ?

“Il y a eu une grosse déception à l’Antwerp dimanche. Le champagne était déjà au frais. Mais je crois que ce sont les supporters qui auront pris le plus gros coup sur la tête. Ils semblaient sûrs de faire une grosse fête. L’égalisation de l’Union, ils ne l’ont vraiment pas vu venir. J’imagine qu’il y avait aussi beaucoup de déception dans le vestiaire de l’Antwerp, mais l’entraîneur van Bommel a plusieurs arguments pour remettre son équipe sur les rails. Il y a encore un doublé à aller chercher et c’est la seule équipe qui a son sort entre les mains. L’Antwerp a aussi déjà gagné à Genk cette saison, il n’y a pas si longtemps en plus (Ndlr : le 12 février, 0-1)."

Mais cette fois, Genk pourra jouer de manière libérée, non ?

“Je ne suis pas d’accord. À Genk, ils doivent encore se demander pourquoi ils ont vendu Onuachu cet hiver. S’il était toujours là, Genk serait déjà champion. On parle souvent des buts d’Onuachu qui manquent, mais on ne souligne pas assez son importance dans le jeu. Sans lui, c’est toute la tactique de Genk qui a dû évoluer. Onuachu était un pion important dans le système de Wouter Vrancken et personne n’a pris le relais. Si on m’avait retiré Jan Koller à mon époque à Anderlecht, je n’aurais pas rigolé. Avec lui, on savait jouer différemment et ça embêtait l’adversaire.”

Aimé Anthuenis en visite à Genk en 2018. ©Sebastien Smets - Photonews 2017

Qui allez-vous supporter depuis votre divan ce dimanche ?

“Genk évidemment. Je sais que beaucoup de gens m’associent à Anderlecht et aux Diables, mais j’ai passé quatre saisons formidables à Genk (Ndlr : de 1995 à 1999). Je trouve toujours injuste qu’on décide de diviser les points par deux après la phase classique du championnat. Les playoffs sont super, mais arrêtons de punir l’équipe qui a pris le plus de points sur la saison. Si on n’avait pas fait ça, Genk ne serait pas troisième actuellement, mais deuxième, derrière l’Union, mais juste devant l’Antwerp. Et il y aurait eu du suspense quand même puisqu’ils auraient chacun encore pu être champions à la dernière journée. Les médias devraient bien plus dénoncer l’absurdité de cette division des points.”

Genk est l’équipe qui mérite le plus d’être champion, selon vous ?

“Je ne dis pas ça non plus. Genk a perdu trop de points au second tour. C’est trop irrégulier. Mais on ne peut pas dire qu’une équipe le mérite plus. L’Antwerp est efficace, mais ce n’est pas spectaculaire. J’aime mieux le style de l’Union, un jeu de transition rapide, c’est très moderne. Quand c’est bien maîtrisé, comme c’est le cas depuis deux ans là-bas, c’est beau à voir.”

Allez, après tout ça, on retente la question du pronostic.

“Et je ne sais toujours pas (rires). En flamand, on dit que quand deux chiens se battent pour un os, c’est un troisième chien qui part avec. Ce serait beau si Genk pouvait profiter du stress de l’Antwerp et de l’Union.”

Il y a 24 ans, vous étiez l’entraîneur de Genk, mais dans la situation de l’Antwerp, vous étiez en tête lors de la dernière journée de la saison 1998-1999, mais Bruges et Anderlecht pouvaient encore vous dépasser.

“Un fameux stress… Je m’en souviens très bien. On jouait le dernier match à Harelbeke. Si on gagnait, on ne devait pas regarder les autres. Sur le papier, c’était faisable assez facilement contre une équipe qui n’avait plus rien à perdre ou à gagner. Mais mes joueurs étaient très fatigués. On avait joué la Coupe des Coupes (élimination en huitièmes de finale contre Majorque), la Coupe de Belgique (élimination en demi-finale contre le Lierse) et il y avait même la Coupe de la Ligue qui existait encore (élimination en demi-finale contre Saint-Trond). On venait de prendre un coup sur la tête en étant battu (2-5) par Anderlecht chez nous. Il fallait se remobiliser pour ce dernier match.”

Et vous y êtes arrivés : succès 1-2, et Genk a remporté le tout premier titre de champion de son histoire.

“Oui, mais je me souviens avoir souffert sur le banc. J’avais plusieurs joueurs importants qui étaient blessés. Souleymane Oulare n’avait plus pu s’entraîner pendant deux semaines. Rien, pas une seule séance. Mais on avait besoin de lui pour ce match et je l’avais mis dans le onze. Il a marqué le premier but et donné l’assist sur le deuxième (rires). La fête avait été belle, mais quel stress. À Anderlecht, j’ai remporté deux titres (2000 et 2001), mais sans devoir attendre la dernière journée. C’était quand même plus confortable.”