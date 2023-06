La dimension psychologique, critère majeur dans la lutte pour le titre ? “Les joueurs de l’Antwerp sont déstabilisés”

L’Antwerp a pourtant encore son destin entre les mains, mais l’émotion de passer à côté du Graal était trop forte pour la contenir. Les joueurs de Mark van Bommel avaient la supériorité numérique et une avance d’un but pour mettre fin à une attente datant de 1957, mais les nerfs ont lâché. Avec une fin de championnat folle où trois équipes peuvent encore prétendre au titre, les têtes feront la différence dimanche.

1) Pour l’Antwerp, il faudrait tout oublier

Paradoxalement, les pensionnaires du Bosuil doivent appliquer l’un des titres d’Angèle, fervente supportrice de leur rival unioniste, pour se remettre la tête à l’endroit. “Le scénario de dimanche dernier relève du hasard. L’Union a marqué un but chanceux, ils ne doivent pas s’affoler, pointe Jef Brouwers, psychologue du sport. Quand tu restes calme, c’est là où tu as le plus de chance de gagner. L’Antwerp est la seule équipe à garder son destin entre les mains. La situation reste la même qu’il y a 7 jours.”

guillement "L'Antwerp ne doit pas s'affoler. L'Union a marqué un but chanceux."

Regarder vers l’avant et ne plus ressasser l’occasion manquée, voilà à quoi doivent s’atteler les Anversois. “Bien sûr qu’ils sont déstabilisés avec ce qui s’est passé, commente Philippe Godin.

Pour celui qui a effectué un postdoctorat en psychologie du sport aux États-Unis, il faut absolument que van Bommel ne néglige pas l’aspect mental dans la préparation de “sa” finale à Genk. “Il ne doit surtout pas laisser ses joueurs, seuls, avec leurs pensées. L’Antwerp doit oublier cette balle de match manquée. S’il n’y a pas de travail accompli dans ce domaine, certains risquent de rester dans le découragement et la tristesse et ne pas être efficace le jour-J.”

D’où l’importance pour les éléments du matricule 1 d’avoir extériorisé leurs sentiments dimanche, selon Brouwers. “Au début, van Bommel n’est pas intervenu, il n’a rien dit. C’était le premier sas de décompression. Ensuite, il leur a ordonné de prendre du recul et de se tourner vers le prochain match. C’est la bonne solution.”

Les joueurs de l'Antwerp ont vécu le nul face à l'Union comme une défaite. ©VKA

2) L’Union ne doit pas s’emballer

En 365 jours, tout a changé. L’Union est passée du statut de chassée au chasseur. Et les circonstances du match au Bosuil cumulées à la difficulté du déplacement de l’Antwerp en terre limbourgeoise peuvent les stimuler. D’autant plus que le Club Bruges, leur adversaire, n’a plus rien à espérer dans le championnat. Certains prétendent même que les Blauw en Zwart verraient d’un bon œil que leur rival anversois ne soit pas champion.

”Les Bruxellois n’ont pas perdu à l’Antwerp alors que leurs deux meilleurs joueurs étaient blessés, que Lynen a été exclu et qu’ils ont encaissé en premier. Ils peuvent se sentir invincibles et c’est bien là le danger, note Godin. Il suffit d’une fraction de seconde d’inattention pour que cela se transforme en abus de confiance.”

guillement "L'Union peut se sentir invincible. C'est bien là le danger."

L’adage hypocrite de “prendre match après match” prend tout son sens dans cette situation. “Les partenaires de Moris ont reçu un coup de boost. Ils étaient au septième ciel, mais dans leur esprit, le match face à Bruges doit être une rencontre comme les autres, analyse Brouwers.

Plus facile à dire qu’à faire au vu de l’enjeu.

3) Pas de mise au vert et de réseaux sociaux

Pour Genk, la division des points par deux constituera sûrement le tournant de leur saison après avoir dominé outrageusement la phase classique. “C’est leur inconscience qui joue, poursuit Brouwers. Ils ont eu du mal à digérer cela.”

Malgré cela, les Limbourgeois doivent y croire. Et à l’instar de leurs concurrents, de précieux conseils doivent être appliqués avant la dernière journée pour ne pas se polluer inutilement l’esprit. “Je déconseillerais aux joueurs de consulter les réseaux sociaux tant que le match n’est pas joué. Ce serait regrettable qu’ils soient imbibés par tout ce qui se dit”, affirme Godin.

Si elles sont rares en Belgique, les mises au vert ne doivent pas non plus être réalisées au risque de bouleverser les habitudes des joueurs. “Une étude a montré qu’il y avait 50 % de chances que ça ne fonctionne pas. Le risque est trop grand. Je crains que si l’équipe se trouve dans une situation inédite, elle soit bouleversée et qu’elle se focalise trop sur l’échéance.”

Reste à voir dimanche qui de l’Antwerp, de l’Union ou de Genk sera parvenu le mieux à faire le ménage dans leurs têtes.