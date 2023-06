Pro League Awards : découvrez les trois nommés au titre de meilleur espoir

Maxim De Cuyper

Il a été l’une des révélations de D1B l’an dernier. Cette saison, Maxim De Cuyper a poursuivi sur sa lancée en se faisant un nom en Pro League à travers ses percées sur son couloir gauche à tel point qu’il était dans la liste des 10 prétendants pour le titre de joueur de l’année.

Avec Westerlo, l’une des surprises de la saison, le joueur prêté par le Club Bruges a affiché une régularité déconcertante. Avec 9 buts et 7 passes décisives, le latéral a constitué un danger permanent même si son tempérament offensif laisse parfois des largesses sur son côté.

Cela n’empêche pas Tedesco de le suivre et l’élément de 22 ans pourrait goûter aux Diables la saison prochaine s’il parvient à s’imposer à Bruges. Remporter le titre de meilleur espoir constituerait une belle première étape pour marcher sur les traces de De Ketelaere.

Maxim De Cuyper est l'une des révélations de l'année.

Bilal El Khannouss

Comment ne pas être éligible au trophée de meilleur espoir de Pro League quand l'on a illuminé les terrains de Belgique par sa classe et son élégance ? À peine majeur, Bilal El Khannouss n’avait encore jamais joué chez les pros il y a un an.

Depuis, le Belgo-Marocain a disputé une Coupe du monde tout en adressant une passe décisive avec les “Lions de l’Atlas” face au Brésil en amical. C’est aussi ça sa force. Très vite, le médian a gagné ses galons de titulaire avec les Limbourgeois. Il se fait également une place dans cette équipe séduisante du Maroc.

Seul hic, ses statistiques. Son unique but et ses quatre passes décisives ne reflètent pas son activité sur le terrain. C’est ce qui a coûté sa place dans la liste des 10 nommés pour le titre de joueur de l’année. Un axe de progression pour les années à venir.

El Khannouss doit améliorer ses statistiques. ©Tomas Sisk / Photo News

Arthur Vermeeren

Que dire sur lui tant les superlatifs s’accumulent à son sujet. Arthur Vermeeren, c’est un milieu de terrain de 18 ans qui joue comme un médian qui en aurait 30.

Dans cette équipe qui lutte pour le titre et où de nombreux éléments expérimentés se produisent, le jeune belge s’est mis au niveau à tel point que Barcelone aurait des vues dessus. Son but, sauveur, face au Club Bruges en Champions playoffs lui a permis de renforcer un peu plus son statut de chouchou au Bosuil.

Ce n’est pas un secret d’affirmer que l’Anversois est le favori pour le titre de Talent of the Season. Le titre dimanche et ce trophée de meilleur espoir afin de finir la saison de la meilleure des manières avant une première cap chez les Diables rouges ?