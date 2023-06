La chronique de Thomas Chatelle : Haroun, symbole de l’Antwerp, s’en va par la grande porte

Heureusement, l’histoire de Faris Haroun avec l’Antwerp ne ressemble pas à cette généralité et semble être une belle exception. Lui, le guerrier passé par toutes les étapes de reconstruction du club depuis ce qui était encore la division 2 jusqu’aux sommets des Champions playoffs. Lui qui n’a jamais rien lâché, depuis ses débuts à Genk en passant par l’ennemi juré, le Beerschot, la Championship et le Cercle Bruges. Faris Haroun est ce qu’on appelle un “joueur de l’ombre”. Et donc sous-estimé. Souvent dans l’ombre mais avec du caractère ! Marathonien des terrains, il ne s’arrête jamais de courir pour colmater les brèches et compenser les espaces laissés par des partenaires moins à cheval sur les efforts à faire en perte de balle. Tout en donnant de la voix ! Il n’hésite d’ailleurs pas à remettre ses coéquipiers en place peu importe leur statut.

Ce n’est pas pour rien qu’il a porté fièrement ces dernières saisons le brassard au Great Old. Et ce n’est pas non plus un hasard si malgré son absence sur le terrain ces derniers mois, il continuait (et continue toujours) à jouer un rôle prépondérant dans le vestiaire anversois. Le plus beau symbole de ce respect naturel qu’il insufflait auprès de ses coéquipiers restera le moment partagé par Tobby Alderweireld himself, le nouveau boss de l’Antwerp, lorsqu’il s’est agi de brandir la Coupe de Belgique il y a quelques semaines au Stade Roi Baudouin ! Geste qu’il refera peut-être demain à Genk, là où tout a commencé pour Faris, alors jeune milieu de terrain à côté d’un vieux briscard… Wouter Vrancken.