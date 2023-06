L’ancien buteur Patrick Goots avant le 2e match du titre de son Antwerp : “Un duo Janssen – Patje Boum Boum ferait des dégâts”

Goots mis à l'honneur par les supporters de l'Antwerp en 2002. ©BELGA

Patrick Goots, on sait que vous êtes un grand supporter de l’Antwerp. Comment s’est passé votre dimanche soir ?

“En rentrant chez moi dans les Campines, je suis quand même allé boire un verre avec des amis. Mais je dois dire que la bière avait un goût amer. La déception était énorme. On espérait tous remporter le premier titre en 66 ans. Même moi, à presque 60 ans, je n’ai jamais connu de sacre en D1. ”

Vous avez joué dans douze clubs et vous avez inscrit 158 buts en D1. Pourquoi un tel amour pour l’Antwerp ?

”Il y a plusieurs raisons. Quand j’étais petit, je suis venu jouer un match avec les minimes C de Dessel à côté du Bosuil. Le stade était vide, mais il m’a quand même laissé un souvenir inoubliable. Puis, à 10 ans, j’avais demandé à mon papa de dessiner quelque chose dans mon carnet de poésie. Il a décalqué la photo de la Gazet van Antwerpen d’Alfred Riedl, le buteur autrichien de l’Antwerp, et il a ajouté : ‘J’espère qu’un jour, tu pourras jouer pour ce magnifique club'. En 1999, c’était chose faite. Lors de mon premier match amical, devant 2000 personnes à Sint-Pauwels (NdlR : actuellement en P4), j’ai marqué un formidable but, après une reprise de volée. Les supporters étaient amoureux de moi et vice versa. L’Antwerp est le club où j’ai joué le plus longtemps, à savoir cinq ans. Et c’est le club avec l’ambiance la plus anglaise.”

guillement J'ai marqué 14 fois contre Anderlecht. Mais j'avais l'étiquette d'un joueur qui buvait des bières.

Il paraît que vous avez une mémoire d’éléphant. Quels sont vos souvenirs les plus mémorables ?

”J’ai marqué 63 buts pour l’Antwerp, donc il y en a pas mal. Je dirais le match du titre contre Ingelmunster en D2, en 2000. J’avais inscrit 32 buts en une saison. Je dirais aussi le 5-3 contre le Germinal Beerschot en 2002. C’était mon premier match comme capitaine et on était menés 0-3. Et puis mes quatre buts en neuf mois contre Anderlecht. Dans toute ma carrière, j’ai marqué 14 fois contre le Sporting.”

Goots en duel avec Deschacht en 2002. Il marquera les deux buts lors du 2-2 de ce match contre Anderlecht. ©BELGA

Et Anderlecht ne vous a jamais transféré ? C’est bizarre.

”Quand j’étais au Beerschot, Constant Vanden Stock avait fait une offre de 625 000 euros. Mais bon, c’était la période avant Bosman, on n’avait rien à dire. Et j’avais l’étiquette d’un joueur qui faisait toujours la fête. Je buvais des bières après le match et peut-être le lendemain. Mais je me soignais à partir du jeudi. Le Club Bruges était le plus concret. J’étais chez le directeur Vanhove avec le stylo en main, mais mon agent m’a dit d’attendre. Finalement, le transfert a capoté.”

guillement Cette semaine, j'ai quand même fêté un doublé. Celui de mon club amateur: le FC Kempenzonen.

Raymond Goethals vous voulait à Bordeaux, Nice vous a proposé 25 000 euros net par mois, mais vous avez refusé. Et vous avez dit non à Châteauroux parce que le week-end de la signature, vous aviez un tournoi avec le FC Kempenzonen, une équipe de football amateur que vous coachiez.

”Tout ça, c’est vrai. Et je suis encore entraîneur du FC Kempenzonen. J’ai commencé à coacher cette équipe à 19 ans ; j’en ai 57 maintenant. Cela fait donc 38 ans. Pendant des dizaines d’années, j’ai été joueur-entraîneur, mais j’ai dû arrêter le foot il y a trois ou quatre ans. Mes genoux sont usés. Je profite de cette interview pour souligner que nous avons remporté le deuxième doublé de notre histoire, lundi passé. Mardi matin, j’avais mal partout. J’ai dansé et sauté comme un jeune. J’avais prévu de faire ça le dimanche soir après Antwerp – Union, mais bon…”

Justement, parlons de la dernière journée. Vous donnez quel pourcentage de chances à l’Antwerp ?

”J’aimerais dire que c’est du 50-50 avec l’Union, mais c’est du 45-55 en faveur de l’Union. L’Union est tout aussi épuisée que l’Antwerp et plusieurs joueurs clé seront absents ou incertains, mais ils jouent chez eux et je ne vois pas Bruges prendre le match au sérieux. Genk, par contre, peut battre l’Antwerp. Surtout si Janssen est absent. Un forfait de notre attaquant de pointe serait plus grave que la suspension de Stengs. Je le dis depuis le début de la saison : le seul handicap de l’Antwerp est qu’il n’y a pas de plan B pour Janssen. Sans lui, je me demande qui va garder le ballon devant, face à des armoires à glace comme Cuesta et McKenzie. J’espère que Ritchie De Laet sera retapé miraculeusement. Il en est capable. C’est un guerrier. Et il a l’Antwerp dans le sang.”

Ritchie vous a certainement vu jouer.

”J’ai appris qu’il a récupéré une chaussette que j’avais jetée dans le public après notre titre en D2 (NdlR : Ritchie avait 11 ans). Je n’étais toutefois pas son idole. C’était Harold Pinxten. Je le pardonne, Ritchie. Harold avait le profil de De Laet. Et je pardonne aussi à Toby d’avoir eu Mike Verstraeten du Germinal Ekeren comme idole. Mike était un défenseur, moi un attaquant.”

Les autres joueurs de l’Antwerp connaissent la légende Patrick Goots ?

”À part Ritchie, Toby et Haroun ? Je ne crois pas. Mais ce n’est pas grave. Qu’ils essaient eux-mêmes de devenir des héros du club, ce dimanche.”

Et van Bommel, il vous connaît ?

”Après Cercle – Antwerp, il m’a croisé dans la salle de presse. Il m’a lancé : ‘Patrick, je lis tes éditos dans Gazet van Antwerpen. Je dois dire que tu es souvent dans le bon.’ Mais je ne suis qu’une petite crevette, comparé à van Bommel. Il a gagné la Ligue des champions !”

guillement Gheysens a expliqué ma carrière à sa femme. J'étais flatté.

Et Marc Overmars ?

“Je n’ai pas encore parlé avec lui, mais il a une de mes bouteilles de gin ! Comme job, je suis représentant d’une marque de gin. Un de nos clients est allé manger avec Overmars et lui a offert une bouteille. Marc a dit qu’il me connaissait. ”

Quid de Paul Gheysens ?

”Après la finale de la Coupe de Belgique de 2020 au Heysel, je l’ai croisé sur le terrain. Sa femme lui a demandé qui j’étais. Il lui a expliqué ma carrière. Honnêtement, j’étais flatté. Il m’a surpris.”

Vous portiez un t-shirt blanc et rouge contre l’Union.

”Oui, cela vient de mon sponsor Beckx, qui sort des collections pour des supporters de l’Antwerp. J’avais aussi une veste rouge et blanc dans mon sac à dos au cas où on aurait remporté le titre. Mais ce dimanche à Genk, où l’ancien T2 Pierre Denier m’invite toujours après le match, je vais porter des vêtements neutres. Je ne veux pas provoquer les supporters locaux. À Bruges, il y a deux semaines, un steward m’a d’ailleurs félicité pour cela.”

Vous comprenez que les supporters brugeois aient acclamé Genk après ses buts à Bruges la semaine passée ?

”Non, vraiment pas. Mais les Anversois ne sont pas aimés. Ils sont connus pour leur grande gueule et pour l’amour de leur ville, ce qui n’est pas apprécié partout. Vous verrez que Genk fera tout pour nous battre. Les Limbourgeois n’ont pas oublié le penalty très léger après la faute de main de Heynen et les deux exclusions à la fin du premier match. La haine entre Bruges et l’Antwerp date visiblement du début du 20e siècle.”

Osez-vous vous montrer au Beerschot ?

“Oui. Quand j’ai commencé comme consultant, c’était un peu chaud lorsque j’allais au Kiel. Mais cela s’est calmé. Je suis aussi allé à leurs matchs pour la montée en D1. Je n’oublierai pas que le Beerschot est le club qui m’a lancé en D1. Je jouais à Dessel et mon agent m’avait dit : ‘Viens, on va signer en D1, mais je ne te dis pas le club.’ C’était au Beerschot.”

guillement Ma frappe? Elle a fait l'objet d'une étude universitaire. Je n'étais jamais dans la salle de muscu.

Votre surnom 'Patje Boum Boum' provient de la force que vous aviez dans votre pied droit.

”Oui. Et pourtant, je n’avais pas de force dans ma jambe. Je ne savais pas lever 20 kilos. Vous ne me trouviez jamais dans la salle de musculation. C’était ma technique de frappe qui faisait en sorte que j’avais de la force dans le pied droit. Ma frappe a fait l’objet d’une étude d’un professeur d’université, qui est venu me filmer à l’entraînement. Mes secrets ? La bonne position du pied d’appui, l’équilibre parfait dans le corps avec l’aide de mes bras, le contact au bon endroit et au bon moment avec le ballon…”

Vos frappes atteignaient quelle vitesse ?

”Je ne le saurai jamais. Deux ans après avoir arrêté le foot, on avait fait le test. Là, j’arrivais à du 130 km/h. Je déplore que cet aspect ait disparu du football. Janssen, Stengs, Balikwisha : ils ont une si bonne frappe. Mais ils ne l’utilisent jamais pour frapper à distance.”

Est-ce que Patrick Goots aurait sa place dans l’Antwerp actuel ?

”(Silence) Là, vous me posez une colle. Je dirais que j’aurais au moins ma place sur le banc, comme joker. Et je peux vous assurer que le duo Patje Boum Boum – Janssen, cela ferait des dégâts. Vincent se régalerait à mes côtés… (Rires)”

On peut vous poser une question sur votre look, Pat ?

”Vous parlez de ma queue-de-cheval, qui devient de plus en plus petite ? C’est ma marque de fabrique. Tant qu’il y a quelques cheveux qui poussent sur ma tête, je ferai une queue. Je sais que bientôt, ce ne sera plus possible. Je profite des derniers moments avant d’avoir une boule à zéro comme vous. (Rires)”