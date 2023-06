Alderweireld l’homme du titre, malgré le 24e assist de Trésor: les notes de Genk-Antwerp

El Khannouss 7 De retour dans l’équipe après avoir débuté les deux derniers matchs sur le banc, il a joué sans complexes et il a donné un excellent assist sur le 1-0.

Trésor 7,5 On savait qu’il savait donner des assists avec son magnifique pied droit – il en avait déjà donné 23 cette saison – mais on ignorait qu’il savait aussi en distribuer avec l’arrière de son crâne. Sa détente sur le 2-1 était une des actions du match. cela n’a pas suffi.

Alderweireld 9 On savait qu’il avait une pêche dans le pied droit, mais de là à marquer le but du titre dans les arrêts de jeu… Alderweireld n’a pas seulement valu de l’or en tant que défenseur, mais également en tant qu’attaquant. Il est l’homme du titre.

Ekkelenkamp 4 La créativité pour inscrire le but du titre devait venir de joueurs comme lui. Mais on peut lui reprocher la même chose qu’à Muja ces dernières semaines. La fatigue et le stress ont eu une influence négative sur leurs prestations en cette fin de playoffs.

Keita 7 Le meilleur Anversois.. jusqu’au but d’Alderweireld. Il était à la base du but égalisateur et il a toujours cherché la solution footballistique, même quand il y avait très peu d’espaces en première mi-temps. On est curieux de savoir si l’Antwerp va débourser les 10 millions qu’OHL demande.