Alderweireld, héros de l'Antwerp: "Un retour en équipe nationale ? Si on me le demande..."

Balikwisha : "Je n'ai pas les mots. Je l'ai fait pour ma famille, j'ai les larmes aux yeux tellement je suis content de faire le doublé. Je pense qu'il faut remonter à longtemps pour retrouver un club qui a réalisé le doublé donc c'est historique ! On était un peu dans le doute dans cette rencontre puis on a su marquer ce goal dans les ultimes minutes. Je ne savais pas trop le score dans l'autre rencontre même si j'entendais les supporters de Genk célébrer. Le banc nous a fait comprendre qu'un petit but suffisait et il est tombé..."

Butez : "J'ai l'impression que c'est irréel ce qu'il se passe. Ce but d'Alderweireld à la dernière minute, c'est incroyable. On savait que si on perdait, Alderwerireld monterait en tant qu'attaquant. Il l'a fait et il le mérite, car c'est son club de cœur ! On va maintenant retourner au stade puis on va faire la fête pendant quelques jours avant de partir en famille en vacance. Je pense aussi à Genk qui aurait aussi mérité d'être champion mais c'est le football."

Haroun : "C'est tellement de joie. On est champion avec l'ADN de l'Antwerp car on y a cru jusqu'au bout. C'est un titre spécial pour moi car c'est ma dernière année en tant que joueur professionnel. On a prouvé qu'on était présent à toute la Belgique. C'est l'une des plus belles consécrations, si pas la plus belle de ma carrière."

Sven Jacques (CEO) : "C'est ma septième saison et on est champion de Belgique après un scénario incroyable. On n'avait rien à perdre vu qu'on avait perdu le titre la saison dernière. Le doublé, ce n'était même pas un objectif... Ça fait 66 ans qu'on n'a plus été champion. Après 13 ans en D2, on construit petit à petit et on réussit après avoir gagné deux fois la coupe, on gagne maintenant le championnat. On veut être compétitifs en Europe, se battre à nouveau pour le titre et essayer d'aller le plus loin possible en Coupe l'année prochaine. Ça va être une sacrée fête au Bosuil."