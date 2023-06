Daniel Van Buyten et la course au titre : “Ce serait beau pour l’Union”

Qui sera champion de Belgique ? Van Buyten avoue une petite préférence “l’Union”. “Ce serait beau pour eux avec la trajectoire qu’ils ont connue, et puis la ferveur des supporters, les matchs là-bas. Un peu de changement fera du bien, surtout quand un petit bouscule les grands. Les Unionistes ont été en tête toute la saison dernière ou presque et ne l’ont pas été une seule fois cette saison. Ce serait un juste retour des choses”, explique l’ancien défenseur tout en ajoutant : “Pour sa part, Genk travaille très bien, avec un Dimitri De Condé que j’apprécie ; il y a une rigueur, une éthique de travail là-bas. Quant à l’Antwerp, on peut voir son évolution : Lucien d’Onofrio avait accompli un premier travail, puis des internationaux sont venus renforcer le club ; Ce serait une belle histoire aussi pour ce club. Van Bommel ? On ne s’est pas vu récemment mais je dois le voir. Il fait un excellent travail cette saison (rires).”