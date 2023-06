Gheysens réagit au titre de son Antwerp : “Si je dois remercier le Club Bruges ? 'Remercier' est un mot bizarre…”

L’Antwerp peut remercier le Club Bruges d’avoir tenu l’Union SG en échec et d’avoir joué le jeu à fond. Plutôt cocasse quand on sait que Bart Verhaeghe et Paul Gheysens, les présidents des deux clubs, entretiennent des relations plus que froides. “Si je dois remercier Bruges ? 'Remercier' est un mot bizarre, non ? a continué Gheysens. Il s’est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Je pense que c’est une bonne chose pour les joueurs de Bruges qu’ils aient gagné. Et pour l’Union c’est dommage, parce que c’est une bonne équipe.”

