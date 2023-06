• L’Antwerp jouera les playoffs (barrages). Tirage au sort le 7 août. Matchs les 22 ou 23 et les 29 ou 30 août. Les Anversois seront dans la “voie des champions” et affronteront le champion du Danemark, de Tchéquie, de Suisse, de Grèce ou d’Ukraine. Un barrage plus abordable sur papier que s’il devait se jouer face à un représentant des grands championnats. En cas de victoire, l’Antwerp sera en phase de groupes de Champions League. Au pire, le club sera reversé en phase de groupes d’Europa League.

• Genk jouera le 2e tour qualificatif (sur quatre). Tirage au sort le 20 juin. Matchs les 25 ou 26 juillet et les 1er ou 2 août. Le tout dans la “voie des non-champions”, qui s’annonce plus compliquée.

Europa League

• L’Union jouera les playoffs (barrages). Tirage au sort le 7 août. Matchs les 24 et 31 août.

Conference League

• Le Club Bruges et La Gantoise joueront le 2e tour qualificatif (sur quatre). Tirage au sort le 21 juin. Matchs les 27 juillet et 3 août.