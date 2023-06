Trois champions différents en cinq minutes, même Netflix n’y aurait pas pensé

À lire aussi

Arokadare ouvre le score et Genk est virtuellement champion. On joue la 45e minute de jeu à Genk-Antwerp lorsque la première émotion d’une soirée alors très calme intervient. Arokodare profite d’une splendide inspiration d’El Khanouss pour ajuster Butez d’un plat du pied parfait (1-0). Les Limbourgeois profitent de la lutte à distance entre l’Union et l’Antwerp et passent provisoirement en tête.

Arokodare avait mis Genk devant à la pause. ©DHA

Dès le retour des vestiaires, Adingra met l’Union aux commandes… du championnat. Discrète jusqu’alors, l’Union remonte sur le terrain avec des intentions bien plus offensives et Adringa, bien servi par Boniface, trompe Mignolet de superbe manière (46e, 1-0). Le Parc Duden explose. L’Union est virtuellement championne. Et tant l’égalisation de Kerk à Genk (1-1, 58e) que le but de Heynen (2-1 pour Genk, 75e), n’y changent rien. D’autant que le Club Bruges ne semble pas en mesure d’inverser la tendance. Pendant 44 minutes, l’Union vit un rêve éveillé.

Le but d'Adingra a fait chavirer le Parc Duden.

Coup de théâtre : le Club Bruges égalise et offre le titre provisoire à Genk. Alors que rien ne le laissait présager, l’impensable se produit. Les montées au jeu des jeunes Sandra et Homma donnent un nouveau souffle aux Brugeois, qui parviennent à égaliser grâce à ce dernier (89e, 1-1). Au départ d’une touche, il profite d’une remise de la tête de Hendry pour… offrir provisoirement le titre à Genk et faire taire un Parc Duden en état de choc. C’est encore plus le cas quelques minutes plus tard, lorsque Lang inscrit le 2-1 sur une contre-attaque, alors que l’Union donnait tout pour reprendre l’avantage (90e+3, 1-2). Et malgré une longue intervention du VAR, le but est accordé.

Geraerts n'en croyait pas ses yeux quand le Club a inversé la tendance. ©PCR

Alderweireld offre le titre à l’Antwerp d’une frappe historique. Alors que le VAR vient d’accorder le but brugeois à l’Union, Alderweireld – reconverti en attaquant – profite d’une remise de Bataille pour envoyer une incroyable frappe dans la lucarne de Vandevoordt, à la 94e minute. À ce moment-là, l’ex-Diable rouge sait qu’il vient d’offrir le but du titre à l’Antwerp. La liesse est totale dans les travées visitées de la Cegeka Arena et au Bosuil, où 17 000 personnes étaient réunies. Au Parc Duden, les larmes coulent en même temps que Sandra scelle le score à 1-3 (90e+10). Fou. Fou. Fou.

On n'oubliera pas de sitôt la frappe de Toby Alderweireld.