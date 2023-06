Alderweireld l’a fait pour sa ville, son club, sa carrière et son tatouage

À lire aussi

À la Kompany, mais en mieux

Mais même dans ses rêves les plus fous, le défenseur, qui arbore un tatouage de la cathédrale d’Anvers sur son bras, n’aurait pas imaginé un tel dénouement. Consciente de la situation à l’Union SG, la Cegeka Arena, persuadée que son équipe allait faire l’impensable, chantait de tout cœur quand le chrono affichait 94 minutes jouées. Si seul Wouter Vrancken gardait son calme sur la ligne de touche, une marée bleue et blanche était prête à envahir le terrain. Jusqu’à ce que cette frappe sèche ne vienne se loger dans la lucarne du malheureux Maarten Vandevoordt et éteindre tout espoir limbourgeois.

L’envoi d’Alderweireld prenait les contours de celle de Vincent Kompany. L’actuel entraîneur de Burnley avait offert (indirectement) le titre à Manchester City en 2019 grâce à une frappe similaire inscrite contre Leicester. Avec deux grosses différences tout de même : il restait encore plusieurs matchs à disputer en Premier League et puis le but avait surtout privé Liverpool du couronnement, pas l’adversaire du jour.

Le premier doublé depuis 1996

Ce dimanche, Alderweireld a plongé tout un stade (ou du moins 90 %) dans le silence le plus total et a couché tous les joueurs de Genk, dévastés. Le titre vient couronner une saison exceptionnelle à l’Antwerp. Sous la houlette de Mark van Bommel et l’impulsion d’une colonie de Néerlandais, le Great Old a réussi ce qu’aucun club belge n’avait réussi aux XXIe siècle : le doublé Coupe-championnat. Le dernier club a réalisé la performance est le Club Bruges en 1995-1996.