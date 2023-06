Du tac au tac avec Teklak: "Genk a le droit d’être encore plus déçu que l’Union"

2 "Il ne faut pas négliger l'impact mental de la sortie de Teuma." "Teuma ne s'est pas beaucoup entraîné cette semaine et n'était pas au mieux. Sa sortie, combinée à l'absence de Lynen et malgré le super match d'El Azzouzi, a perturbé l'Union. En termes de référence, de point de repère et d'impact, on connaît l'importance du médian. Je ne cache pas qu'à sa place, je n'aurais jamais été dans ce contact qui l'a blessé. Mais c'est un guerrier et il ne triche jamais."

3 "Il ne fallait pas chauffer Lang." Les Unionistes ont fait l'erreur de se frotter à Lang. Les joueurs l'ont chauffé et les fans l'ont sifflé. Cela a eu le don de le transcender. Il a pris les choses personnellement et a été virevoltant. Il s'est nourri du contexte."

4 "Les jeunes Brugeois voulaient bouffer le gazon." "Tout le monde voyait le Club Bruges arriver à l'Union un peu en dilettante, avec beaucoup d'absences, parfois diplomatiques, et des jeunes. Mais les jeunes ont fait le boulot. ils avaient envie de bouffer le gazon et ils l'ont montré. Avec innocence et naïveté, ils ont fait la différence."

5 "Il faut se mettre à la place de Genk." "L'Union a évidemment des raisons d'être déçue mais pour moi, le Racing a le droit d'être encore plus déçu. Les Limbourgeois ont été en tête de la compétition durant sa majeure partie et ils perdent le titre à la dernière minute du dernier match, après être passés par toutes les émotions. Dans la culture du Racing, il y a un titre remporté tous les trois ou quatre ans. Ce n'est pas (encore ?) le cas à l'Union et cela change, selon moi, la perception de ce scénario final. D'autant que Genk peut se plaindre du VAR et voit l'Antwerp égaliser sur un but venu d'ailleurs, alors que l'Union a lâché le match elle-même."

6 "Alderweireld, quel beau symbole." "Chapeau à lui. Il est arrivé à l'Antwerp avec une carrière énorme derrière lui mais il ne s'est jamais dit qu'il lui suffirait d'être moyen pour être performant en Pro League. Tout comme Vertonghen à Anderlecht. Toby a tout de suite compris les attentes sportives et financières qui étaient sur ses épaules. Il se sentait redevable à l'Antwerp et il l'a prouvé en marquant ce but historique. C'est un beau symbole et cela restera comme l'un des plus grands moments de sa carrière. Peut-être même le plus grand."