Pour un arbitre, il n’y a pas plus belle récompense en Belgique. Jonathan Lardot (39 ans) a été élu meilleur arbitre par les joueurs et les staffs de Pro League. “J’en suis très fier, reconnaissait-il. C’est d’autant plus gratifiant que ça vient des acteurs du football.”

Si Lardot donne l’image d’un arbitre strict à l’extérieur, son sens de la communication est apprécié par les joueurs. “J’espère d’abord que ça vient de mes décisions (sourire). La communication est une de mes qualités. Je suis ouvert à la discussion sur le terrain. J’essaie d’amener du positivisme.”

Il n'aura pas le droit d'arbitrer en Ligue des champions

Ce qui pourrait donner envie d’entendre le Liégeois si la sonorisation des arbitres (il y a eu des tests en Ligue 1) venait à voir le jour en Pro League. “Je ne suis pas contre mais il faudrait que je contrôle ce que je dis parce que j’ai tendance à utiliser l’humour sur le terrain. Il faudrait que ce soit bien perçu à la télé. Un exemple ? Parfois, j’appelle un joueur “mon loulou”. Ça peut les surprendre mais il y a souvent un sourire qui s’installe.”

Malgré ce titre d’arbitre de l’année, Lardot ne pourra pas s’en servir pour progresser au niveau européen. “Est-ce que j’ai l’ambition de sifflet en Ligue des champions ? Non, pas du tout. Un choix a été fait à la fédération et ce sont d’autres arbitres, dans une catégorie au-dessus de la mienne (Ndlr : Lawrence Visser et Erik Lambrechts). Eux peuvent entrer en ligne de compte pour la Ligue des champions et l’Europa League, moi pas. J’aurais aimé avoir cette possibilité mais je dois respecter ces choix. Mon objectif, c’est d’être le meilleur possible en Belgique et on verra ce que l’avenir nous réserve.”