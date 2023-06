La chronique de Christophe Franken : Anvers, la nouvelle capitale du football belge

Son but, celui d’un défenseur qui met son costume secret d’attaquant pour les dernières minutes décisives, aura rappelé la tête Van Buyten en Écosse aux plus anciens et la frappe de Kompany contre Leicester aux moins anciens. À Anvers, on en parlera encore dans un siècle. La page d’histoire du championnat de Belgique écrite dimanche restera comme l’une des plus belles.

Mais elle annonce surtout un nouveau chapitre, celui du Royal Antwerp. Le doublé remporté quelques jours après la mise en vente du Club Brugeois dépasse le cadre de la saison 2022-2023. Il ressemble à un transfert du pouvoir : Anvers est la nouvelle capitale du football belge. Bruges reste encore le plus riche mais jusqu’à quand ?

Paul Gheysens, le propriétaire qui fait renaître le matricule 1, a quelque chose en plus que tous les autres big boss en Pro League : à bientôt 70 ans, il est amoureux de son club comme un ado en fleur. Quand les autres pensent business, il pense juste Antwerp. Le nouveau champion de Belgique est géré comme dans le foot d’avant : avec un président qui ne compte pas. Parce que c’est ainsi quand on aime.

Trouver des solutions pour vivre sans Gheysens

Gheysens n’est pas là pour faire fructifier sa fortune ou pour développer un club au sein d’une galaxie. Son seul business model, c’est d’amuser les supporters du Great Old. Comme s’il se moquait du fair-play financier, à coups d’augmentations du capital quand bon lui chante.

Son Antwerp est un voyage dans le temps, à l’époque du football de papa. Une chouette nostalgie, qu’on aime ce club ou pas. Mais Gheysens a quand même le devoir de ramener le Great Old à la réalité. À la réalité du football d’aujourd’hui, de l’économie actuelle. Réussir à bâtir un Antwerp capable de vivre sans lui.

Les potentiels millions de la Ligue des champions peuvent aider mais ne suffiront pas. Pour que l’Antwerp ne continue pas à vivre sur le portefeuille de son président, il faudra développer d’autres axes de revenus. La direction a déjà commencé en investissant dans la jeunesse (avec notamment l’idée d’amener Jean Kindermans), en réussissant à bien vendre (Pacho pour 16 millions à Francfort) et en développant son stade (en espérant pouvoir régler le problème de la dernière vieille tribune).

Un travail qui prendra du temps et Gheysens devra encore faire quelques virements à huit chiffres pour que l’Antwerp continue à grandir. Ce qu’il fera sans sourciller. Le directeur sportif Marc Overmars pourra encore être ambitieux sur le marché des transferts, en amenant des noms qu’on pensait inaccessibles pour notre championnat, comme les précieux internationaux néerlandais Jansen et Stengs.